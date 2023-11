Ante la falta de cargadores para vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) en diversos puntos de Puerto Rico, un grupo de jóvenes puertorriqueños creó ProRanked, la primera aplicación local para procesar pagos y monitorear este tipo de instalaciones.

Su fundador y principal oficial ejecutivo, Edwin Moreno, contó que desarrolló la plataforma en unos 16 meses, una vez regresó a Puerto Rico en 2022 y al cabo de trabajar por espacio de siete años en una empresa tecnológica reconocida en Estados Unidos.

“Me compro un vehículo eléctrico y empiezo a darme cuenta que había muy pocas estaciones de carga y que las que había estaban localizadas en el área metropolitana. Con mi conocimiento en tecnología, comencé a trabajar la aplicación bajo un protocolo que en Europa se conoce como Open Charge Point Protocol”, explicó Moreno en entrevista con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Dicho protocolo fue creado por la Open Charge Alliance (OCA), un consorcio global de líderes de infraestructura de EV’s públicos y privados, que se unieron para promover estándares abiertos en cargadores de diversas marcas.

Junto a Moreno, Jonathan Díaz, director de Finanzas, Andy Ray, director de Estrategia y Mercadeo, y Manuel Martínez, director de Operaciones, desarrollaron un sistema que, actualmente, es compatible con siete marcas de cargadores para carros eléctricos y está a la venta a través de los mismos distribuidores de estos equipos.

“Es una herramienta hecha en Puerto Rico y por eso, pudimos identificar las necesidades locales y del Caribe. Creo que la industria se está concentrando mucho en Europa y Estados Unidos, pero en el Caribe y Puerto Rico, específicamente, es distinto”, estableció Moreno.

“Hoy día, cualquier persona puede comprar un cargador, usar el software de nosotros (ProRanked) y crear redes (de carga) en Puerto Rico”, agregó.

Como parte de las integraciones que ha realizado ProRanked, los clientes pueden realizar pagos a través de ATH Móvil. La plataforma acepta, además, pagos con tarjetas de crédito, PayPal o ATH.

El app está disponible en los sistemas operativos Android iOS y permite a los usuarios identificar los cargadores más cercanos a su ubicación, así como pagar por adelantado para cargar su vehículo.

Para utilizar el app, los consumidores deben escoger entre las opciones en infraestructura de estaciones de carga eléctrica disponibles en la estación.

Asimismo, la aplicación ofrece diversas características únicas en el mercado, como son tiempos límites para los usuarios y la visualización de tiempos de espera, así como notificaciones para informar el momento en que un cargador está desocupado.

PUBLICIDAD

El desarrollo de estos ofrecimientos, contó Moreno, ha sido propulsado por los mismos clientes. “Nos adaptamos a cómo ellos (los consumidores) se han adaptado. Puerto Rico es el mejor sitio para desarrollar un producto y probarlo, porque nosotros somos tan creativos...“, apuntó.

Hasta ahora, ProRanked está disponible en cargadores localizados en algunas instalaciones de Banco Popular y Evertec, al igual que en establecimientos comerciales como Ikea de Bayamón, donde han llegado a registrar sobre 35 transacciones en un día.

Además de su negocio de venta del software, ProRanked también ofrece servicio directo a los usuarios de los cargadores, destacó Moreno.

Asimismo, la aplicación está ofreciendo servicios a los condominios del país que están incluyendo cargadores eléctricos a sus instalaciones y pronto, lanzarán un servicio específico para este nicho.

“Estamos trabajando en una versión que atenderá algunos de los problemas que enfrentan los condominios”, dijo Moreno. “Hay una ley que requiere (a los condominios) que tengan una estación de carga o una solución a los vehículos eléctricos, pero no todos los condominios han llegado a eso. Muchos de ellos no es porque no quieren, sino porque están sobrecargados (en la red eléctrica)“, estableció el empresario.

Aunque ProRanked concentra su presencia en Puerto Rico, la aplicación está disponible para exportar sus servicios a Estados Unidos y otros países de la región. “Nos llaman más de fuera que de adentro”, soltó Moreno.

“A corto plazo, lo que estamos tratando es incluir muchos distribuidores en la aplicación para ir escalando. Al final, no vendemos cargadores o infraestructura, sino las herramientas para que otras personas puedan hacerlo”, afirmó.

PUBLICIDAD

El grupo de emprendedores no precisó la cantidad que invirtieron para desarrollar la plataforma, pero aseguraron que, hasta el momento, han empleado capital privado.

“No hemos recibido alguna inversión, aunque hay muchos interesados, porque saben que este es el modelo que viene en adelante”, aseveró Moreno.

Según la plataforma PlugShare, en Puerto Rico existen unos 185 puntos de carga para vehículos eléctricos. La mayoría está localizada en centros comerciales, restaurantes y otros establecimientos localizados en la zona metropolitana y las áreas costeras, particularmente del oeste.

Estas instalaciones atienden una demanda de unos 2,500 a 4,000 carros eléctricos en Puerto Rico, pero según estimados del gobierno, tales cifras podrían ser mayores.