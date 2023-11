De las 2,500 unidades del Porshe 911 Dakar producidas a nivel mundial, solo cuatro arribaron a Puerto Rico, pero ya tienen nombre y apellido tras ser vendidos.

Este modelo -cuyo costo inicia en los $300,000- es una edición limitada que rinde homenaje al legado de la marca alemana en el mundo del rally.

A través de su interior y exterior, el Porshe 911 Dakar recuerda la primera victoria de Porsche en el rally París-Dakar, una de las pruebas automovilísticas más desafiantes del mundo, que expone a sus competidores -desde 1978- a travesías en desiertos, montañas y terrenos intransitables durante dos semanas.

“Una de las diferencias que tiene este modelo son sus gomas, que son Pirelli Scorpion All Terrain Plus, y que va de 0 a 60 millas por ahora en solo 3.2 segundos, además de que es más alto por 50 milímetros”, expresó Andrea López de Victoria, directora de Mercadeo de Porsche Center Puerto Rico, durante la develación del vehículo en las instalaciones de Monkey Do Studios, en San Juan.

El Dakar 911 cuenta con un motor biturbo de seis cilindros y 3.0 litros, al tiempo que está diseñado tanto para la carretera como para sobrevivir en condiciones hostiles.

Diseño trasero del nuevo Porsche 911 Dakar. (Suministrada)

Además de estas características todoterreno, el Porshe 911 Dakar incluye un spoiler trasero fijo, una tapa de baúl frontal con ventilaciones y detalles como pegas de remolque de aluminio rojo, protecciones de acero inoxidable y asientos de cubo tipo racing reforzadas con fibra de carbono.

Para destacar el espíritu del rally, el Dakar 911 está disponible con una una pintura en dos tonos, Blanco y azul, con rayas rojas y doradas, que refleja el aspecto del modelo ganador del rally París-Dakar de 1984.

“El 911 Dakar es más que un automóvil deportivo, es una experiencia, una manifestación de adrenalina, pasión y tradición. Estamos emocionados de ser parte de este capítulo en la historia automovilística y de traer este modelo icónico a nuestros clientes en Puerto Rico”, estableció el gerente general de Porsche Center Puerto Rico, Orlando Pérez, en declaraciones escritas.

“Este modelo es uno tan esperando que tan pronto se anunció su lanzamiento, los clientes llamaron para ponerse en lista de espera. Por lo que los cuatro vehículos que vendrán a Puerto Rico ya están vendidos”, agregó Pérez.

De acuerdo con datos del Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA), Porsche vendió 264 vehículos entre enero y septiembre de este año, lo que representó un crecimiento de 71.4% respecto al mismo periodo en 2022.

Actualmente, la marca alemana solo tiene presencia en un concesionario localizado en la avenida Kennedy, en San Juan, pero tiene la mira puesta en el área sur de Puerto Rico, concretamente en Ponce, donde se han instalado las principales marcas de autos de lujo.