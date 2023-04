En Puerto Rico transitan más de 4,000 automóviles eléctricos por las vías del país y esa cifra se elevará aceleradamente durante los próximos 10 a 15 años.

Sin embargo, la infraestructura necesaria para recargar estos vehículos no corre a la misma velocidad, lo que comienza a inquietar a algunos empresarios.

José Enrique Rodríguez Varela, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) de Grupo Sonnell, no oculta su preocupación.

Su empresa es líder en transporte escolar y una de las principales compañías de venta, mantenimiento y arrendamiento de vehículos comerciales –camiones refrigerados, grúas y plataformas, en Puerto Rico. Uno de los ejes de la operación ubica en Corozal, desde donde salen unas 100 guaguas escolares a diario con diversas rutas transportando a los estudiantes. Además, otra división de Grupo Sonnell opera un sistema de transporte colectivo (“trolleys”) en el oeste, que ofrece servicios de sol a sol.

El empresario se cuestiona cómo podrá cumplir con la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, que establece que para el 2025, debe eliminarse el 40% del uso de combustibles fósiles. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado que el 67% de los vehículos deberán ser eléctricos para el 2032 en la nación.

“Nos tenemos que mover a energía renovable, no hay vuelta atrás. Pero ¿cómo hago para recargar los vehículos? Las guaguas escolares tendrían que recargar a mitad de camino para poder regresar a Corozal; y ahora mismo no existen esas estaciones de recarga”, indicó el empresario.

De hecho, Sonnell es la primera empresa en Puerto Rico que obtiene una subvención de $10 millones del gobierno federal para la adquisición de 25 guaguas escolares eléctricas. Entre los requisitos que exige el gobierno federal se encuentra que las mismas deberán comenzar a dar servicio a la comunidad escolar en el 2024 y mantenerse en operaciones por los próximos cinco años.

Rodríguez Varela evalúa opciones para cumplir con ese requisito federal. Estima que necesitará invertir $6 millones en infraestructura –que incluye cargadores, baterías y placas solares- en el taller en Corozal para estar en cumplimiento.

“Estuve a punto de entregar el ‘grant’ (dinero otorgado) cuando vi la cantidad que tenía que invertir en infraestructura. Me preocupa que Puerto Rico se vaya a quedar atrás por no contar con sistemas de generación y almacenamiento de energía ni estaciones de recarga”.

Indicó que la mayoría de los talleres municipales ni siquiera tienen instalaciones trifásicas, que es el voltaje que necesitan las estaciones de recarga. “El 90% (de los municipios) no lo tiene”.

El empresario indicó que existen fondos federales y subvenciones para adquirir ambulancias, camiones de construcción, vehículos de transporte colectivo, todos eléctricos. “Pero Puerto Rico no va a poder solicitar porque carece de la infraestructura necesaria”.

El Nuevo Día contactó otras tres empresas que dependen de vehículos de transporte para su operación diaria para indagar si incorporarán camiones eléctricos. Aunque algunas lo han contemplado, reconocen que los retos son muchos, y por ahora, prefieren seguir con los que usan diésel.

“Si no invertimos en construir la zapata, no vamos a poder solicitar fondos federales para la compra de estos vehículos. Necesitamos instalar bancos de almacenamiento y estaciones de recarga, no solo en las autopistas, sino en otras carreteras por las que transitan los conductores”, dijo el CEO de Grupo Sonnell.

Rodríguez Varela estimó que, a futuro, será necesario que haya un cargador por cada dos espacios de estacionamiento. Agregó que las estaciones de carga sirven además para que la gente recargue sus baterías en tiempos de emergencia.

Reacciona el director de la ACT

Edwin González, director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), dijo confiar en que Puerto Rico sea de los primeros lugares en certificar a las autopistas como corredores eléctricos.

“Estamos creando la red de cargadores primero, para incentivar luego el uso de los autos eléctricos”, expresó el funcionario.

Sin embargo, los planes del gobierno para viabilizar una red de electrolineras en la isla descansan en que sea el sector privado, quien construya esa infraestructura.

La ACT lanzará en junio próximo el proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) para las empresas que quieran construir estaciones de recarga cerca de las autopistas PR-22, PR-52 y en la PR-2. El requisito federal es que haya una estación cada 50 millas, se indicó. Pero esas estaciones no estarán necesariamente en la autopista, como están las estaciones de recarga de peajes, según González.

Explicó que las estaciones de recarga para vehículos eléctricos estarán cerca de las salidas de las autopistas PR-22 y PR-52, a menos de una milla de distancia, ya sea en negocios o terrenos privados.

El funcionario se mostró confiado en que la isla tendrá en operaciones las primeras estaciones de recarga para vehículos eléctricos cerca de las autopistas antes que termine el 2024.

A preguntas de cuántas estaciones se construirán, dijo que todavía se desconoce el número.

No obstante, González indicó que ha recibido más de 60 llamadas de personas interesadas en someter propuestas. La selección de las empresas que recibirán la subvención para la construcción de las estaciones se dará a conocer en septiembre, según González.

Cada estación deberá tener cuatro supercargadores universales, capaces de recargar cualquier auto eléctrico o híbrido en 15 o 20 minutos, agregó el director ejecutivo de la ACT.