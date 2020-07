En el mundo del automovilismo no hay un auto perfecto. No importa la categoría, siempre va a estar en desventaja, ya sea por su motor, por su espacio interior o por elementos de lujo. Luego de montarme en el Maserati Levante GTS puedo asegurar que, aunque no llega a la perfección, presenta argumentos en las áreas más importantes de evaluación de un auto que lo posicionan muy cerca del tope de los vehículos utilitarios deportivos de lujo que están en el mercado actualmente.

Por un fin de semana de junio tuve la oportunidad de manejar este espectacular modelo por las carreteras de Puerto Rico, logrando sentir su fuerza, sus características de manejo y, sobre todo, su comodidad tanto para los pasajeros como al desplazarse por el asfalto.

Lo primero que llama la atención de este modelo es su gran conducción y su potente motor. El motor que porta la versión GTS fue confeccionado en conjunto con Ferrari, por lo que comparte elementos técnicos con los vehículos de la marca deportiva italiana. Este es un motor twin turbo V8, de 3.8 litros, que genera 550 caballos de fuerzas, que está acompañado de una transmisión automática de ocho velocidades que le permite acelerar de cero a 62 millas por hora (mph) en 4.2 segundos, con una velocidad máxima de 181 mph. A pesar de su fuerza, el Levante GTS puede manejarse a una velocidad normal de manera excelente, sin la necesidad de tener que darle un buen acelerón. Eso sí, de necesitarlo, la reacción del auto es inmediata al requerir mayor velocidad.

Detalle del logotipo en la columna C en el Maserati Levante GTS.

Por otro lado, está equipado con sistema de tracción All Wheel Drive, además de la tecnología IVC que tiene unos sensores que permiten amplificar la reacción inmediata del vehículo al momento de ser manejado a altas velocidades

Otro detalle que sobresale en el Levante GTS, algo que también está reflejado en el resto de las versiones de este modelo, es su gran comodidad, tanto para el conductor como para los pasajeros. Esto incluye un gran espacio de carga que permite acomodar objetos de gran tamaño sin mucho problema.

Cabina interior del Maserati Levante GTS.

Por dentro, este modelo se distingue por tener muchos detalles en fibra de carbono, así como de piel ultra lujosa Pieno Fiore, finos bordados de colores, entre muchos otros. Además, tiene una pantalla LCD sensible al tacto de 8.4 pulgadas, cuyas funciones también se pueden controlar por una rueda y varios botones que están en el área del descansabrazo. Además, tiene un sistema de audio Harman Kardon con 14 bocinas que permite un sonido magnífico en toda la cabina. Como era de esperar, el Levante GTS está equipado para hacer uso de Apple CarPlay y Android Auto.

En Puerto Rico, este lujoso y elegante SUV está disponible en varias versiones, incluyendo el S, S Q4, GTS y Trofeo, entre otros. El precio inicial en la isla de la versión Levante GTS es de $180,000.

Maserati Ghibli Hybrid

La empresa italiana llevó a cabo el jueves, 16 de julio, la presentación mundial del nuevo Maserati Ghibli Hybrid, el primer vehículo de la marca con motor eléctrico. Según la empresa, este es el primer paso de lo que serán cinco años dirigidos a la electrificación de todos sus modelos. En este caso, el Ghibli Hybrid está equipado con un motor de gasolina de cuatro cilindros que se une a un motor eléctrico de 48 voltios, lo que permitirá que el motor genere 330 caballos de fuerza.

Sin embargo, según Francesco Tonon, jefe de Productos de Maserati, este nuevo sistema motriz permitirá que este modelo tenga 25% menos emisiones que la versión con motor V6, además de que tiene un rendimiento mucho más alto. A la misma vez, presenta mayor potencia, lo que permite que acelere de cero a 62 millas por hora en 5.6 segundos. De la misma forma, los ingenieros de la marca lograron una mejor distribución de peso en esta versión, al compararlos con las versiones con motores convencionales. Por otro parte, Tonon dejó claro en la presentación que lograron hacer ajustes en el sistema de escapes para permitir que el Ghibli Hybrid mantenga el sonido característico de los autos manufacturados en Turín.