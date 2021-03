Orlando Pérez, gerente de Ventas de Garage Europa Porsche Center, recibió el galardón mayor del Porsche Sales Manager Award 2020, reconocimiento entregado por la oficina regional Porsche Latin America (PLA) a los gerentes de venta más destacados de la marca en América Latina y el Caribe.

La calificación de los gerentes de ventas para dicho reconocimiento está basada en cuatro requisitos: cumplir el plan de trabajo acordado entre PLA y el importador local, alcanzar el número mensual de ventas establecido en dicho plan de trabajo, mantener un alto índice de satisfacción al cliente y convertir el mayor número de potenciales clientes en clientes de la marca.

“Orlando Pérez ha sido una pieza esencial en nuestro equipo durante muchos años. Su liderazgo, dedicación y pasión por su trabajo han llevado a Porsche Center Puerto Rico a alcanzar un alto nivel en ventas y, lo más importante, ha sabido crear una gran familia entre nuestros clientes y empleados”, indicó Víctor M. Gómez III, presidente de Gómez Hermanos Kennedy, LLC, importador exclusivo de Porsche para la isla. “Estamos muy orgullosos de su reconocimiento y muy agradecidos por su acostumbrado desempeño de excelencia”.

Con este reconocimiento, Pérez acumula su sexto galardón en el Porsche Sales Manager Award. Obtuvo su primer premio en 2012 y luego, de forma casi consecutiva, cinco más entre 2013 y 2020, demostrando ser un líder innato en la industria automotriz.

“Antes que un gerente de ventas soy un entusiasta de Porsche”, dijo con orgullo Pérez. “La pasión que siento por la marca, por mi equipo de ventas y todo el equipo de Garage Europa, que sin ellos no hubiese podido haber alcanzado este gran logro, es lo que me mueve todos los días a dar lo mejor de mí. Desde niño soñé con representar a Porsche y este reconocimiento me llena de mucha emoción y satisfacción. Cabe destacar que el apoyo de mi familia también fue clave para conseguir el primer lugar. Definitivamente, es otra meta cumplida y un sueño hecho realidad”.

Tras Orlando Pérez se ubicaron en segundo y tercer lugar del Porsche Sales Manager Award los gerentes de ventas Raúl Mercado, del Porsche Center Guadalajara, y Rebeca González, del Porsche Center Calzada del Valle, en Monterey, México. Para elegir a los mejores, Porsche Latin America evaluó el trabajo de 21 gerentes de ventas de ocho países de Latinoamérica y el Caribe en donde la marca tiene presencia.

PLA supervisa las operaciones de Porsche en 21 mercados de América Latina y el Caribe y trabaja de la mano con 17 importadores para la región.