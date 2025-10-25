Opinión
25 de octubre de 2025
NegociosAutos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Proponen multa de $500 para quienes se estacionen en puntos de recarga para carros eléctricos

Una medida fue aprobada por la Cámara y el Senado

25 de octubre de 2025 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se estima que en Puerto Rico hay sobre 10,000 carros eléctricos. (The Associated Press)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Quienes se estacionen en un punto de recarga para carros eléctricos sin tener un vehículo de este tipo conectado, se expondrían a una multa de $500.

Así lo dispone el Proyecto de la Cámara 217, que espera por la firma de la gobernadora Jenniffer González, tras ser aprobado tanto en la Cámara como en el Senado sin ningún voto en contra.

El proyecto, de la autoría de la senadora Nitza Morán, enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, mejor conocida como la Ley 22.

Concretamente, la medida establece que ninguna persona podría “detener o estacionar” un vehículo en un ”espacio que sirva como punto de recarga de vehículos impulsados mayormente por electricidad, salvo que el vehículo allí estacionado se encuentre conectado y en uso del dispositivo de carga".

Tal disposición, según el proyecto, “no aplicará al conductor o dueño de un vehículo cuando éste lo estacione en un punto de recarga que sea de su propiedad”.

De acuerdo con la exposición de motivos de la pieza legislativa, la Ley 22 prohíbe el estacionamiento de vehículos en aceras, cruces de calles, paso de peatones, entre otros lugares, pero no dice nada respecto a los carros eléctricos.

“Cuando la Ley 22 se promulga en el año 2000, esta era una tecnología que apenas comenzaba a desarrollarse y comercializarse, por lo que era poco probable vaticinar que sugiera una situación como la que esta legislación busca atender”, reza la medida.

“Aunque la cantidad de estaciones de recarga es escasa y puede variar dependiendo del buscador que se utilice, no es menos cierto que esta es una tecnología que llegó para quedarse y que a futuro deberá regularse con más precisión”, agrega.

Se estima que en Puerto Rico hay sobre 10,000 carros eléctricos, mientras que solo hay unas 200 estaciones de recarga públicas, a tenor con la plataforma Plug Share.

La mayoría de los puntos de recarga están localizados en la zona metropolitana.

Cámara de RepresentantesSenado de Puerto Rico
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
