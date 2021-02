La prestigiosa publicación “MotorTrend” ha nombrado a la nueva Ram 1500 TRX como “2021 Truck of the Year” (Camioneta del Año 2021). Es el tercer año consecutivo en que la marca es premiada por los editores de la publicación automotriz, tras haber obtenido el mismo reconocimiento en 2019 con la Ram 1500 y en 2020 con la Ram Heavy Duty.

Ram Truck ha logrado esta distinción en seis ediciones: 2010, 2013, 2014, 2019, 2020 y 2021. En los 71 años de historia de la publicación no ha habido un ganador del “Truck of the Year” del mismo fabricante en tres años consecutivos.

Los premios de la publicación “MotorTrend” a los mejores vehículos del año reconocen a aquellos modelos que representan un valor excepcional, superioridad en sus respectivas clases e impacto en la industria automotriz. El galardón es uno de los más codiciados en la industria y está considerado como el más importante de un segmento extremadamente competitivo, como es el de las “pickups”.

“La nueva Ram 1500 TRX establece los criterios de referencia sobre cómo debe comportarse una ‘pickup’ de rendimiento extremo y manda un claro mensaje acerca del liderazgo de la marca Ram en el segmento”, indicó Ricardo García, gerente general de FCA Caribbean. “En un mercado caracterizado por una ser muy competitivo, ganar el título al ‘Truck of the Year’ de ‘MotorTrend’ en tres años seguidos no es solo increíblemente revelador, sino que reafirma el hecho de que, hoy en día, ofrecemos al consumidor las mejores pickups en la categoría”.

El programa ‘Of the Year’ de “MotorTrend” está abierto a cualquier vehículo modelo 2021 nuevo o sustancialmente renovado. En primer lugar, los candidatos son sometidos a un completo número de pruebas de rendimiento para analizar de manera exhaustiva todos y cada uno de sus aspectos. Posteriormente y como paso previo a la selección de los finalistas, todos son evaluados en un centro de pruebas profesional en tres circuitos de diferentes condiciones.

“Nunca una marca ha ganado el auto, pickup o SUV del año en tres años consecutivos”, destacó Mark Rechtin, redactor jefe de “MotorTrend”. “Ganar esta distinción por tercer año consecutivo habla de la excelencia de la plataforma para pickups de Ram y de hasta donde llegan los ingenieros y diseñadores de la marca para crear unos productos tan dominantes”.

Después de que concluyen las semanas de prueba, los jueces determinan qué vehículos recibirán títulos ‘Of the Year’. Los ganadores no se eligen por una comparación directa con otros finalistas, sino por un resultado final basado en seis criterios: avances en diseño, excelencia en ingeniería, eficiencia, seguridad, valor y desempeño de la función planeada.

Un informe completo del exhaustivo proceso de pruebas de “MotorTrend” será publicado en Motortrend.com y en la revista de febrero de 2021 de “MotorTrend”.