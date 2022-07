Señalando a la falta de inventario por los disloques en la cadena de suministros, el Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA) informó ayer que durante los primeros seis meses del año se vendieron 64,385 vehículos en Puerto Rico, lo que representó una caída de 4.56% respecto al mismo periodo en 2021.

Junio, por ejemplo, finalizó con una disminución de 9.63% en las ventas, luego de que el mes registró 10,516 unidades vendidas, 1,120 menos que el mismo mes del año pasado.

Pese a este escenario, el presidente de la organización, José Ordeix, reclamó que la demanda de autos en Puerto Rico sigue siendo robusta, aún cuando los intereses bancarios, la inflación, y el costo del combustible se han disparado.

“Como industria seguimos pensando (que la caída) es un tema de inventario, aunque sí ha habido una demanda robusta importante. Vender 10,516 unidades en momentos como estos no deja de ser un número relevante”, expresó Ordeix en entrevista con El Nuevo Día.

Teniendo en cuenta la falta de inventario, GUIA estimó a inicios de año una caída de 14% en las ventas de autos al cierre de 2022. Según sus estimados, el año cerraría con 111,000 unidades vendidas.

Sobre si la organización hará un ajuste en sus proyecciones tomando en cuenta la inflación y el aumento en los intereses bancarios, Ordeix se mostró confiado con que el año no cerrará con números mayores a los estimados.

“Un mes no hace una estadística y hay que ver el comportamiento de los próximos meses. No deja de preocupar estos indicadores financieros sigan al alza, pero un mes no va definir el patrón y hay que observar cuál va a ser el comportamiento de las tasas y del costo del combustible”, aseveró el también presidente de Motorambar. “Viendo los número, mi impresión es que la demanda estará por debajo del año pasado, pero el comportamiento está reflejando que el mercado no va a caer”.

Por su parte, el expresidente de GUIA, Ricardo García, indicó la caída “no parece tan dramática”, pero resaltó que un escenario inflacionario como el actual obliga a las marcas y concesionarios a concentrar sus esfuerzos en el servicio al cliente, una estrategia que arreció al inicio de la pandemia.

“Las marcas pueden seducir a los clientes asegurándose de que el servicio al cliente es el enfoque primordial”, expresó, al añadir que esta es la vía que tomó como presidente de FCA Caribbean, distribuidor de las marcas Chrysler, Dodge, Jeep y RAM en Puerto Rico.

“Todo va a depender de cuán dramático sean los aumentos en los costos y cómo vamos a conseguir unidades durante la segunda mitad del año”, añadió.

Los números en detalle

Ordeix precisó que la caída mayor la sufrió el canal de flotas, con una contracción de 49.93% respecto al acumulado de 2022 (2,294 unidades) versus el mismo periodo del año previo (4,582 unidades).

“La parte más afectada es flota, porque lo que llega se está usando para atender la demanda retail”, explicó el ejecutivo.

Precisamente, la demanda retail registro una variación de apenas 1.24%, cuando se comparan las 62,091 unidades vendidas entre enero y junio de este año, con las 62,876 unidades vendidas durante el mismo periodo en 2021.

GUIA detalló que el segmento de miniván registró la disminución más significativa en las ventas (80.17%) en comparación con el mismo mes del pasado año, seguido por el segmento vanes, que tuvo una disminución 78.91%, y los sedanes (24.47%)

Sin embargo, el segmento de mini compactos tuvo un aumento en comparación con el mismo mes el pasado año de 23.37%.

Durante junio, y como de costumbre, la mayoría de las ventas correspondieron a las marcas de autos japonesas con 5,021 autos vendidos, por lo que ocuparon el 47.75% del mercado total de venta de autos nuevos.

Las marcas de autos coreanos, entretanto, vendieron 3,089 unidades en junio, o el 29.37% de participación del mercado, a la vez que el segmento de autos americanos reportó 1,914 unidades vendidas en junio, que representaron el 18.20% del mercado. Los autos europeos, sin embargo, ocuparon el 4.68% del mercado, tras vender 492 unidades nuevas en junio.