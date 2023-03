Toñito Auto suma dos concesionarios Kia en Puerto Rico, luego de la reciente apertura de su nuevo establecimiento localizado cerca de la PR-2, en Vega Baja.

Las instalaciones, inspiradas en la nueva imagen de Kia, constan de unos 6,400 pies cuadrados y cuentan con un área para recibir al público, estacionamiento, espacio para el servicio de los autos, ventas y un amplio inventario de modelos Kia.

“Nos sentimos muy contentos de poder establecer nuestro segundo dealer Kia en el pueblo de Vega Baja. Nuestro compromiso es continuar ofreciendo el mejor de los servicios al pueblo de Puerto Rico y fomentar el desarrollo del mercado automotriz en el país. Conseguimos un espacio perfecto para ello, porque Vega Baja es un pueblo que lo tiene todo” indicó Antonio Fernández, dueño de Toñito Auto.

Durante los actos de inauguración de las nuevas instalaciones, participaron al alcalde de Vega Baja; Marcos Cruz Molina y el director de desarrollo económico del ayuntamiento, Juan Lozada. Además, dijeron presente invitados especiales, clientes y empleados del dealer.

“Fuimos el primer concesionario Kia en Puerto Rico, y hemos mantenido una trayectoria con la marca de aproximadamente 30 años. Sé que con esta nueva apertura estrecharemos aún más nuestra relación con Kia y con Puerto Rico. Me siento orgullosa de vivir esta nueva etapa junto a mi familia, no me cabe la menor duda que será todo un éxito.” manifestó Cristina Fernández, directora de Ventas y Mercadeo de Toñito Auto.