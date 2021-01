La casa evaluadora de aseguradoras, A.M. Best, removió de su lista de entidades bajo revisión a Universal Life Insurance Company (Universal Life), luego de que su matriz Universal Insurance Company emitiera una nota de sobrante de unos $25 millones para fortalecer el capital del asegurador.

Como parte de su análisis, A.M. Best afirmó la clasificación de fortaleza financiera de Universal Life, que ubica en el escalafón “B+”, y aquella como emisor de largo plazo en la categoría “bbb-”.

La millonaria inyección de capital por parte de Universal a su subsidiaria Universal Life forma parte de un plan preparado por The Phoenix Fund y que fue aprobado por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el mes pasado.

El plan es uno de los esfuerzos de Universal Life para poner fin a una disputa de más de un año con Private Bankers & Annuity Co. (PBLA), cuyo incumplimiento habría sido la causa para dos degradaciones a Universal Life por parte de A.M. Best.

Si bien las clasificaciones que ostenta Universal Life corresponderían a una entidad de fortaleza financiera “buena”, la perspectiva de A.M. Best hacia el asegurador continúa siendo negativa.

“La liquidez (de Universal Life), en términos generales, permanece sólida. La nota sobrante está asignada para las necesidades de liquidez de Universal Life, de ser necesario”, reza el parte de prensa de A.M. Best.

La casa evaluadora destacó que de ser necesario, Universal Insurance se ha comprometido a emitir hasta $100 millones en notas de sobrante a favor Universal Life para que el asegurador cumpla con sus obligaciones.

Agria disputa

El año pasado, Universal Life entró en un litigio contra PBLA, la entidad que actuaba como su reaseguradora de anualidades fijas, tras concluir que PBLA no cumplía con los términos de un acuerdo entre las partes, a su vez, enraizado en las disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico.

Específicamente, según la determinación final del caso y los argumentos de Universal Life, Lindberg habría drenado por unos $524 millones las cuentas de efectivo que eran parte del acuerdo de fideicomiso entre las partes, lo que a su vez perjudicó a Universal Life con dos degradaciones crediticias.

A grandes rasgos, según los alegatos de Universal Life, Lindberg habría sustituido ese dinero con ciertos préstamos, un activo que no se consideraría “seguro y líquido” y por ello, no cualificaría bajo los criterios de inversión del Código de Seguros de Puerto Rico.

Ante las circunstancias, Universal Life recurrió a un proceso de arbitraje, proceso que PBLA buscó frenar en corte.

Universal prevaleció en el proceso de arbitraje, decisión que, a su vez, fue confirmada por el juez federal Lewis J. Liman, en el distrito Sur de Nueva York el verano pasado.

Según A.M. Best, en marzo del año pasado, un jurado federal encontró culpable de fraude electrónico y soborno a Greg E. Lindberg, ejecutivo de PBLA.

En aras de cerrar el capítulo con PBLA, Universal Life entró en un acuerdo con la firma Shenandoah Life Insurance Company como reasegurador.

De acuerdo con el parte de prensa de A.M. Best, Shenandoah reasegura las anualidades fijas de Universal Life desde el 1 de junio de 2019 y el plan del asegurador también busca recapturar de PBLA la cuenta de fideicomiso.

Aunque Universal Life ha buscado frenar el impacto de PBLA, A.M. Best mantuvo la perspectiva negativa hacia el asegurador de vida por el riesgo que todavía representa el bloque de anualidades fijas respaldado por PBLA y al hecho de que el plan de Universal Life para recapturar los fondos de la cuenta de fideicomiso continúa su curso, pero ha tomado más tiempo de lo que esperaba la casa evaluadora.