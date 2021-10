A raíz de que bancos internacionales con operaciones en Puerto Rico se mencionaran entre los hallazgos de los Pandora Papers, el inversionista residente en Puerto Rico Walter C. Keenan observó que “no es una sorpresa que Puerto Rico solo se mencione de paso y quedara mayormente fuera de los escándalos. Los malhechores no son bienvenidos aquí, y saben que no deben intentar entrar aquí”.