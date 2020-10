Para una institución financiera, la imposición de medidas que prácticamente obstaculizan el contacto directo entre empleado y cliente representan un reto difícil de sobrellevar. Cuando se trata de una cooperativa de ahorro y crédito como CamuyCoop, cuya filosofía se basa casi enteramente en el trato personalizado, el desafío se torna aún más cuesta arriba.

“Ha sido una ecuación algo retante”, reconoció Michele Franqui Baquero, presidenta de la institución, la cual cuenta con 72 empleados y tres sucursales en el municipio de Camuy. “Como empresa de servicio esencial, tenemos que dar acceso a nuestros socios a su dinero, que es vital para poder suplir sus necesidades básicas. Por otro lado, había que tomar unas medidas cautelares”.

“El tipo de cliente que se recibe aquí espera un trato de tú a tú”, dijo por su parte Dinelia Riollano, gerente de Recursos Humanos en CamuyCoop. “Hemos tenido que cambiar de estrategia, ahora es más los servicios que damos en línea. Tenemos una excelente plataforma, pero muchos de nuestros socios son de edad avanzada, que no están atados a la tecnología. En efecto, es un reto poder llevarlos a nuestros servicios online para que no tengan a exponerse a solicitar servicios por vía presencial”.

No obstante, tales desafíos no previnieron que CamuyCoop se alzara por séptima vez consecutiva como uno de los Mejores Patronos de Puerto Rico, así como uno de sus Best Employers. Con una trayectoria de más de 65 años en el cooperativismo local, la entidad sin fines de lucro se ha distinguido por el trato de excelencia que brinda a sus 15,500 socios, así como la estrecha relación entre sus empleados y la alta gerencia, y los últimos seis meses no han sido la excepción.

Adaptándose a los cambios

La cooperativa tuvo que hacer ajustes en su horario y en su forma de trabajo durante marzo y abril, mayormente como consecuencia de las órdenes ejecutivas que buscaban atajar la pandemia de COVID-19, pero ello no requirió ajustar los beneficios que reciben los empleados.

“En ese ajuste de horarios laborales, la institución nunca les restó nada de compensación, salarios, beneficios o cargos por vacaciones o enfermedad. Hemos estado muy solidarios con ellos, hasta en un sentido de gratitud como patronos”, expresó Franqui Baquero.

Incluso, a principios del brote pandémico y antes de que se declarara una emergencia a nivel isla, CamuyCoop tomó la batuta temprano y, explicó Riollano, activaron un protocolo de pandemia en febrero. Además de implementar el trabajo remoto en la medida posible, así como reglas de distanciamiento, desinfección y uso de mascarillas en las sucursales, la institución se deshizo de la práctica de rotar a sus empleados entre las sucursales.

Fuera de representar una merma en su negocio, la movida de varios de sus servicios hacia el espacio virtual y el trabajo remoto, ha abierto una gama de posibilidades dentro de la empresa, la cual este año ha reclutado cuatro personas adicionales a su plantilla.

“Nuestra operación ha cambiado dramáticamente, pero ha aportado a la experiencia de nuestros empleados”, indicó Franqui Baquero. “Aun dentro del desafío, hemos visto muchas oportunidades”.

Ensayo a la pandemia

Las ejecutivas también expresaron que emergencias anteriores, como los huracanes Irma y María en el 2017, así como los sismos a principios de este año, ayudaron a la empresa a manejar la crisis actual, pese a sus diferencias en términos de naturaleza y escala.

“María nos desarrolló unas destrezas de poder validar cómo se ponen en ejecución los protocolos para atender emergencias”, dijo la presidenta, quien lleva 33 años trabajando en la cooperativa y comenzó su carrera como pagadora receptora. “Una cosa es tener un protocolo a papel y tener todo cubierto, pero en la práctica te das cuenta de que faltan cosas”.

Sin embargo, para Franqui Baquero la emergencia actual es peor a lo que pasó en la isla a finales de 2017. “Ambas han sido caóticas, pero con María todos los días según fueron pasando íbamos organizando y entrando en orden, eran pasos ascendentes y tangibles”, dijo.

“En cambio con esta pandemia, desde el primer día esto no ha mejorado, no hemos visto ese ascenso de salir de este túnel”, agregó. “A veces en la mañana tengo que tomar una decisión en cuanto al proceso o los servicios, y en la tarde la tengo que modificar”.

Por su parte, Riollano manifestó que el más reciente galardón de Mejores Patronos ha cobrado un significado especial, precisamente debido a estas dificultades. “Fuera de recibir el premio y estar en esa lista, el participar en esta encuesta es bien importante porque cada año nos da una nueva visión de dónde estamos con nuestro equipo de trabajo, nos ayuda a tomar decisiones y corregir las áreas donde podemos tener alguna deficiencia. Es nuestra radiografía”, añadió.

Mientras, para Franqui Baquero el reconocimiento demuestra que la cooperativa cuenta con una fórmula inquebrantable. “Estoy clara que el éxito de esta institución estriba en esa fuerza laboral y en ese compromiso que tienen para echar el resto”.