Difícil hacer querellas ante la Oficina del Comisionado Instituciones Financieras

El portal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) no cuenta con ningún mecanismo electrónico donde los consumidores puedan presentar sus quejas o reclamos de una manera ágil y eficiente ante el regulador, reveló un estudio de la Oficina del Inspector General (OIG) .

La OIG concluyó que la OCIF no cumple con lo que establece la Ley de Gobierno Electrónico -Ley 151-2004- , puesto que, hasta el momento, las únicas vías para radicar una querella contra alguna institución financiera son a través de una carta por servicio postal o acudiendo en persona a las oficinas del regulador en San Juan.

“A pesar de que se supone que haya mecanismos electrónicos para que un ciudadano tenga la facilidad de presentar una querella, como se supone que debe ser para todas las demás entidades, en el caso de la OCIF no hay mecanismos electrónicos disponibles ”, expresó Ivelisse Torres Rivera, inspectora general.

Además, la OIG reveló que la OCIF no había atemperado sus reglamentos para proveer procedimientos sumarios cuando los reclamantes sean personas adultas mayores , según dispone la Ley Especial de Procesos Administrativos Expeditos para Personas de la Tercera Edad.

En el estudio, que comprende del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2023, también se detalla que la OCIF no tenía establecido un “control adecuado, continuo y efectivo para identificar y orientar a personas de la tercera edad sobre sus derechos” y que se “identifican a las personas de la tercera edad a base de su experiencia”, le indicaron funcionarios de la OCIF a la OIG.

La inspectora indicó que la OCIF había informado que estaban en proceso de implementar, en marzo pasado, “un módulo” para que los ciudadanos pudieran presentar sus querellas de forma electrónica, sin embargo, al momento de la publicación de este estudio, no sucedió.

Durante el término del estudio, la OCIF registró un total de 371 reclamaciones recibidas, de las cuales 234 (63%) fueron asignadas para investigación, mientras que 137 (37%) no se convirtieron en querellas por falta de jurisdicción.

OCIF asegura que para junio tendrá la herramienta electrónica

El costo de la nueva herramienta, aunque no se pudo precisar suma, saldrá del presupuesto aprobado de la OCIF, correspondiente al año fiscal 2024.

En tanto, la OIG destacó que la OCIF había respondido a los hallazgos del estudio, asegurando que no se encuentran en violación a la Ley de Gobierno Electrónico porque utilizan el correo electrónico como un mecanismo alterno. No obstante, no se identificaron querellas atendidas por medio del correo electrónico.