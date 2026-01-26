El oro registra nuevo récord

Madrid - El precio del oro, aupado por un orden mundial menos estable y la depreciación del dólar, ha alcanzado este lunes antes de la apertura del mercado, un nuevo máximo histórico al superar los $5,100, duplicando de este modo, su valor en tan sólo un año y medio.

Tras superar, por primera vez en su historia, el precio de la onza los $5,000 durante la pasada madrugada, antes de la apertura de los mercados, el metal dorado lograba un nuevo récord y se situaba en $5,109.73.

Cerca del mediodía, el metal se cotizaba en $5,084.70, o alrededor de 2% más que el viernes.

El efecto Trump en Davos y la Fed

Los metales preciosos han visto intensificados sus repuntes después de que la semana pasada, el mensaje del Foro Económico Mundial de Davos se centrara en la necesidad de prepararse para un orden mundial menos estable.

A ello se suman las persistentes tensiones geopolíticas, con la más reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Canadá. Trump amenazó a su socio comercial con aranceles del 100% en caso de que llegue a un acuerdo comercial con China.

Entre el ruido geopolítico, los mensajes sobre un posible anuncio de un nuevo presidente del Banco de la Reserva Federal esta semana y las proyecciones de la Casa Blanca, que sitúan el crecimiento de la economía estadounidense entre el 4% y el 5% en términos reales —el doble de las previsiones de consenso—, aumenta la presión política para impulsar la economía mediante una bajada de tipos.

Mientras, el precio de la plata ha vuelto a revalidar también sus máximos históricos en la madrugada de este lunes. Cerca del mediodía, la onza de plata se cotizaba en $113.16, casi 12% más que el viernes.

En lo que va de año, el oro ha registrado una subida próxima al 20%, en concreto del 17.81%, mientras que la plata ha hecho lo propio a razón de 53.88%.

De este modo en cerca de año y medio el precio del oro ha duplicado su valor, al pasar de $2.508.10 el 16 de agosto de 2024 a los aproximadamente $5,100 actuales.

La debilidad del dólar

Mientras la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal genera dudas, no ocurre lo mismo con la actuación de otros bancos centrales, que continúan incrementando sus compras de oro a un ritmo acelerado, ha señalado el analista de XTB, Manuel Pinto.

El crecimiento de la deuda, las compras de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar con el euro apreciándose cerca del 1% y cambiándose a $1.185, se consolidan así como algunos de los principales catalizadores de los máximos históricos del metal, según consideran los analistas.

El analista de Merados de eToro, Javier Molina, ha considerado que con esta subida, el oro está enviando una señal “no de pánico, sino de cobertura”, y ha explicado que algunas carteras están ajustando protección ante un entorno institucional más incierto.

En su opinión, el hecho de que las bolsas no hayan corregido con fuerza indica que no estamos ante un impacto económico, sino ante una fase de reajuste de percepciones.