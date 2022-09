Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico.

La Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante el surgimiento de posibles fraudes a causa de la emergencia provocada por el huracán Fiona.

De igual forma, Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la ABPR, instó a las personas que hayan sido afectadas por el desastre natural a comunicarse cuanto antes con su institución financiera para identificar alternativas en caso de que no puedan cumplir con el pago de sus hipotecas u otros préstamos.

“Estar informado hace la diferencia. Los bancos comerciales en la isla siempre han apoyado a sus clientes ante situaciones de dificultad. Ahora mismo la seguridad de todos es prioridad. No obstante, una vez se estabilice la emergencia, será importante que los clientes hagan una evaluación del impacto que este fenómeno les haya causado”, sostuvo la abogada en una declaración escrita.

Álvarez Rubio indicó que, lamentablemente, en medio de una emergencia es necesario mantenerse alerta, pues los delicuentes aprovechan la situación para elaborar nuevas tretas y timar a las víctimas.

Explicó que los delincuentes podrían hacerse pasar por oficiales de gobierno, o representantes de alguna instrumentalidad pública u organizaciones sin fines de lucro con el objetivo de acceder a información vital de las víctimas.

La ABPR insistió en la importancia de no compartir información personal con terceros, no dar el número secreto de su tarjeta de débito o crédito, no oprimir enlaces en correos electrónicos o mensajes de texto que no solicitó y no actuar bajo presión a pedidos de terceros.

De otra parte, Álvarez Rubio indicó que la ABPR y la Mortgage Bankers Association of Puerto Rico lanzaron la página electrónica www.mitigatuprestamo.com.

Se explicó que la plataforma contiene información para guiar a los clientes hipotecarios que puedan necesitar orientación acerca de cómo enfrentar una dificultad financiera en aras de salvaguardar su vivienda.