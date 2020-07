A partir de mañana, jueves, 23 de julio, FirstBank y Puma Energy Caribe iniciarán la promoción Ahorra en Gasolina con FirstBank y Puma FastPay, donde los clientes que registren sus tarjetas de crédito Beyond y Visa Débito de FirstBank en la aplicación Puma FastPay podrán ahorrar 0.03¢ por cada litro al comprar $10 dólares o más en gasolina. La promoción será válida hasta el 23 de septiembre en sus 277 estaciones de gasolina alrededor de la isla.

“Constantemente estamos en búsqueda de alternativas para ofrecer ahorros y conveniencia a los clientes, por lo que anunciamos esta importante alianza entre FirstBank y Puma Energy Caribe. Para disfrutar del ahorro de 0.03¢ por cada litro al comprar $10 dólares o más en gasolina, solo se le requerirá a los clientes que descarguen gratis la aplicación PUMA FastPay en sus dispositivos Android o iPhone y paguen con su tarjeta de crédito Beyond® o Visa Débito”, expresó Solmarys Rosario, gerente del Programa de Lealtad y Recompensas de Tarjetas de Crédito de FirstBank.

“Es una forma rápida, conveniente y segura de pagar la gasolina desde el celular en la bomba. Los pasos son sencillos: el cliente de tarjetas de crédito Beyond y Visa Débito de FirstBank debe acceder la aplicación Puma FastPay, presionar pagar y luego escanear el código QR que está en la bomba, seleccionar la cantidad, pagar y echar la gasolina. El descuento se aplica en una transacción separada. Desde su lanzamiento en el 2016, los usuarios de Puma FastPay han recibido alrededor de $406,014.44 en rebates de gasolina”, explicó Mario Sierra, gerente general de Puma Energy Caribe.

“Invitamos a los clientes que aún no tengan su tarjeta de crédito Beyond o su Visa Débito de FirstBank a solicitarlas a través de nuestra página de internet www.1firstbank.com, llamar al 787.TARJETA [(787) 827-5382], o a FirstLine Solutions Center al (787) 725-2511 o visitar cualquiera de las sucursales de FirstBank localizadas alrededor de la isla. También, la tarjeta de crédito Beyond le permite acumular puntos a través de nuestro Programa de Recompensas en sus compras diarias y pagos de servicios recurrentes. Los puntos acumulados los podrán redimir por mercancía, créditos a la tarjeta, experiencias, certificados, viajes y tarjetas de regalo, entre otros”, destacó Rosario.

FirstBank es Miembro FDIC. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Para información sobre el Programa de Recompensas de FirstBank, visite www.rewardsfirstbank.com.

Con una red de 106 terminales de almacenamiento, más de 3,000 sitios de venta minorista y presencia en más de 84 aeropuertos, Puma Energy es una empresa líder mundial de energía y suministros, almacena y distribuye productos petrolíferos en 48 países y en seis continentes. Fundada en 1997, Puma Energy tiene su sede en Singapur y Ginebra, y centros regionales en Sudáfrica, Puerto Rico, Australia y Estonia, y emplea a más de 8,000 personas en todo el mundo.