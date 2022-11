Luego de días de haber colapsado económicamente, la plataforma de compraventa de criptomonedas FTX radicó quiebra hoy en Estados Unidos, agravando la situación del llamado criptoinvierno, como se le ha denominado a la mala racha en valorización que han experimentado las monedas virtuales en los últimos meses.

La compañía, con sede en Bahamas y que en un momento alcanzó los $32,000 millones en valor, se acogió hoy a la Ley de Quiebras, Capítulo 11. La acción remediativa vino acompañada por la renuncia de su principal oficial ejecutivo, Sam Bankman-Fried. El ejecutivo permanecerá como consejero y asesor en el proceso de transición de la quiebra.

El hecho surge luego de que su rival Binance retirara su oferta de compra. A principios de esta semana, se había anunciado un acuerdo de compraventa entre FTX y Binance, tras la primera experimentar lo que se conoce en el mundo financiero como un “pánico bancario”. Las noticias sobre los problemas económicos de FTX hicieron que los clientes huyeran de la plataforma y sacaran su dinero.

La situación ha arrastrado consigo la valorización de las criptomonedas como el Bitcoin, la más popular y conocida, que cayó a su nivel más bajo en dos años. A media mañana, el bitcoin cotizaba en $16,390. Apenas hace un año, el bitcoin alcanzó su mayor nivel, $68,990. Mientras que Ethereum, la segunda moneda digital más intercambiada, cayó 10%.

The Wall Street Journal publicó que los clientes de FTX en 72 horas intentaron retirar sobre $6,000 millones, lo que provocó que la empresa no pudiera respaldar a sus depositantes por no tener suficiente liquidez. La publicación económica señaló que los problemas de FTX comenzaron cuando la empresa comenzó a usar los depósitos de los clientes para invertirlos en apuestas riesgosas de su afiliada de inversión Alameda Research.

FTX estaba considerada como la mayor compañía de criptomonedas en verse bajo presiones financieras este año, cuando los activos digitales se han desplomado. Otras son Celsius, una compañía tipo banco que recibía depósitos en criptomonedas a cambio de rendimiento y un fondo de inversiones riesgosas con sede en Asia conocido como Three Arrows Capital.