Hacienda desembolsa otra ronda de reintegros

Sobre 163,000 contribuyentes ya han recibido el exceso de impuestos pagados al fisco

18 de febrero de 2026 - 7:20 AM

Considerando las dos nóminas de reintegros, el Departamento de Hacienda informó que a dos semanas del comienzo del ciclo contributivo se han desembolsado más de $390 millones que los contribuyentes pagaron en exceso de su responsabilidad. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Departamento de Hacienda emitió una segunda ronda de reintegros, informó este martes la agencia tributaria.

“Continuamos procesando pagos por reintegro de las planillas del año 2025. En esta ocasión, estamos enviado una nómina $155,529,307 en pagos correspondientes a 67,656 planillas”, indicó en un parte de prensa el secretario Ángel L. Pantoja Rodríguez.

Pantoja Rodríguez recordó que la nómina emitida esta semana, se suma al desembolso de otros $235 millones correspondientes a las declaraciones de impuestos de otros 96,273 contribuyentes.

El ciclo contributivo correspondiente al año contributivo 2025 comenzó el pasado 9 de febrero.

Considerando las dos nóminas de reintegros, Hacienda informó que se han desembolsado más de $390 millones que los contribuyentes pagaron en exceso de su responsabilidad.

Pantoja Rodríguez informó que ya se han radicado unas 276,192 planillas. “El comienzo de este ciclo contributivo ha resultado sumamente positivo y vemos la diligencia de los contribuyentes en cumplir con su responsabilidad de radicación. El Departamento de Hacienda continúa trabajando con la misma diligencia en el procesamiento de planillas y así cumplirle a los contribuyentes con el envío de los reintegros que correspondan”, dijo.

Los contribuyentes pueden radicar sus planillas gratuitamente a través de la plataforma SURI o utilizando los servicios de cualquiera de los proveedores certificados por el Departamento, que incluyen Taxmania, ExpertTax, Planilla Plus, PRSoft y AimTributa.

A partir del mes de marzo, los contribuyentes asalariados y los pensionados que necesiten asistencia podrán acudir a los Centros de Preparación y Radicación de Planillas Electrónicas que se abrirán en Plaza Las Américas, Plaza del Caribe y en el Mayagüez Mall.

El mes próximo también comenzará el programa de ferias de servicio, la iniciativa que desplaza funcionarios de Hacienda a diversos municipio para asistir a contribuyentes.

Redacción El Nuevo Día
