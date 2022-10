La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) emitió una orden de cese y desista con First Finance International tras comprobar que la Entidad Financiera Internacional (EFI) encaraba un cuadro de insolvencia, incluyendo la desaparición de la mitad de los activos de la entidad.

La decisión regulatoria se produjo este jueves, cuando la comisionada Natalia Zequeira, también ordenó el nombramiento de un síndico para que tome el control de la EFI y procure asegurar los depósitos de clientes.

La determinación pone fin a un procedimiento de querella que la OCIF comenzó en agosto de 2021, cuando el regulador estatal pidió a la EFI que justificara por qué no debía poner fin a las operaciones de First Finance en Puerto Rico. A su vez, antes de la cese y desista, el 10 de junio de 2019, el regulador había emitido una orden de consentimiento contra First Finance por incumplir con los niveles de capital requerido en la Ley 273 de 2012.

El Nuevo Día reseñó la acción regulatoria que la OCIF llevaba contra First Finance en junio pasado.

“Con las acciones que tomamos hoy en este asunto de First Finance cumplimos cabalmente con nuestro deber como regulador bajo las leyes y/o reglamentos de OCIF para proteger contra daño irreparable no solo los intereses de la entidad y de las personas y entidades con fondos o valores en la institución sino, en última instancia, la solidez y reputación del sistema financiero de Puerto Rico”, indicó la comisionada Natalia Zequeira Díaz en una declaración escrita.

Zequeira Díaz nombró al contador público autorizado, Wigberto Lugo Mender, como síndico de First Finance.

Con la determinación de la OCIF, First Finance sería la tercera EFI que cerraría operaciones por insolvencia e incumplimientos repetidos con la reglamentación que aplica a estas organizaciones y Entidades Bancarias Internacionales (EBIs) este año.

Al presente, la OCIF da curso a la liquidación de Bancrédito Bank & Trust International y Euro Pacific Bank.