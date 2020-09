Pese a que empleados del Banco de Desarrollo Económico (BDE) y de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) se han quejado de la alegada actitud hostil y el pobre desempeño de Pablo Muñiz al mando de ambas entidades, el funcionario dijo estar satisfecho con su ejecución hasta el presente.

En entrevista con El Nuevo Día, el contador público autorizado tuvo también palabras de elogio hacia el personal del BDE, mientras reiteró que no renunciará y seguirá al frente de ambas dependencias hasta que finalice el cuatrienio.

NEGOCIOS: El personal de carrera del BDE se ha quejado de su inacción como presidente y de que no tiene una estrategia para cumplir con la misión del Banco, además de la poca comunicación que mantiene con oficiales, gerentes y empleados desde que llegó al cargo. ¿Cómo reacciona a eso?

-“Mi reacción es que fui nombrado en febrero y en menos de un mes hubo un ‘lockdown’ hasta junio. La comunicación (con los empleados) ha sido mayormente a través del grupo de empleados de confianza. Nos concentramos en darle prioridad a la misión del BDE, de ayudar a las pequeñas y medianas empresas. No ha habido la costumbre de reunir a los empleados por lo del COVID-19, (pero) al grupo del BDE mis respetos porque han hecho un trabajo extraordinario”.

¿Cómo es el ambiente de trabajo en el BDE en estos días?

-“Es un ambiente tranquilo, enfocado y bien positivo porque se ha visto una actividad prestataria, no a los volúmenes de antes de la pandemia, pero hay entusiasmo”.

El BDE radicó una demanda en el Tribunal de San Juan, que enmendó en marzo, en la que pide se declare nula la venta de la cartera de préstamos a PR Recovery. ¿En qué estatus está ese caso?

-”Se está viendo en los tribunales y ya se emplazaron a las partes. Pero prefiero no comentar, pues es un caso que está ante el tribunal”.

¿Usted cree en el BDE y en su misión?

-”Claro que creo en ella, a tal nivel que se han hecho dos comités de crédito. El año de más solicitudes en el Banco fue el fiscal 2007-2008 que se recibieron 1,941. De esas, se radicaron 1,787 y finalmente se aprobaron 1,098. Ahora, en solo tres meses y con una pandemia hemos recibido 2,600 solicitudes bajo el programa Small Business Financing de fondos CDBG del Departamento de Vivienda. El Banco no ha bajado su intensidad y estos empleados no han bajado su compromiso”.

¿Qué ha hecho como presidente para mejorar la situación financiera del BDE?

-”A través del programa Small Business Financing de fondos CDBG del Departamento de Vivienda vamos a generar $1.6 millones al año y ese programa será por 24 meses. Estamos también en el proceso de revertir la transacción de la cartera, que nos generaba $12 millones anuales en ingresos. Ahora son $2.2 millones en ingresos anuales. El BDE tuvo una pérdida de $7.4 millones al cierre del año fiscal 2020, aunque la pérdida proyectada era de $11.3 millones. Dentro de las limitaciones de liquidez, se han aprobado siete nuevos préstamos, de enero al 31 de agosto, para $787,000, con 30 empleos retenidos, 46 proyectados y 142 indirectos. Además, otros nueve casos se aprobaron para desembolso y cierre por $742,106. De esos, se han desembolsado $462,757, con nueve empleos retenidos, 57 proyectados y 140 indirectos. Todo esto en medio de una pandemia. Por eso quiero destacar, y mis respetos, a los empleados del Banco porque han puesto a Puerto Rico primero”.

¿Cómo va el proceso de solicitudes del programa de subvenciones con fondos CDBG del Departamento de Vivienda que maneja el BDE?

-”De las 2,600 recibidas hasta el 31 de agosto, se han asignado (al personal) 1,757 para ver si la persona es elegible, en esa faceta tenemos 16 empleados aproximadamente. En ‘underwriting’ o suscripciones hay siete personas midiendo riesgo y analizando cuánta ayuda puede ser otorgada. Luego, se pasa a cierre y desembolso. Tenemos 83 casos cerrados con $3,452,343. El primer desembolso se hizo a 90 días de haber lanzado el programa. Hemos superado las métricas establecidas en el contrato, que dicen $1 millón por mes”.

¿Cuánto personal de confianza ha nombrado desde que llegó en febrero? ¿Qué puestos ocupan?

-”Yo no he nombrado a nadie. Por el contrario, he reducido por $32,000 los salarios de empleados de confianza. Yo sí recomendé a una persona que ya laboraba en el Banco para que absorbiera las funciones del primer vicepresidente ejecutivo del BDE. Yo le he añadido más responsabilidades a personas en puestos de confianza”.

¿Luis Burdiel, ex director ejecutivo de la AFV y expresidente del BDE, continúa como empleado?

-”El señor Burdiel sí continúa como empleado de la AFV. Está suspendido de empleo, pero no de sueldo. Hay investigaciones al respecto y estamos siguiendo el reglamento de personal”.

¿Planifica renunciar?

-”Yo no tengo eso en mis planes. Mi compromiso con la junta de directores, con la gobernadora y con el pueblo de Puerto Rico es quedarme hasta el 31 de diciembre”.