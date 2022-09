Ethereum, la red de blockchain que crea la segunda criptomoneda entre las de mayor capitalización del mercado, atravesará uno de los procesos de evolución más importantes del mundo cripto desde su existencia. “The Merge”, como fue denominado, implicará reformas respecto de cómo se realizan transacciones, se crean aplicaciones, se emiten contratos inteligentes y se generan ETHs. Los cambios apuntan a que la red sea más barata, escalable y amigable con el ambiente.

Estas transformaciones ocurrirán en etapas entre el 6 y 20 de septiembre. Una de las novedades más importantes tiene que ver con el paso de un protocolo Proof of Work (PoW) a Proof of Stake.

“Actualmente, cada operación en la red –supongamos, el envío de una cantidad de ether de una persona a otra en alguno de los portales de trabajo que pagan con criptomonedas– requiere de la participación y el consenso de nodos (unidades de cómputo) distribuidos, que certifican y registran la transacción en un bloque de la cadena usando ejercicios matemáticos y mucho poder computacional”, explica el principal exchange de criptomonedas, Binance.

Esta “forma de consenso” es la que utiliza, por ejemplo, Bitcoin. En cambio, a partir de “The Merge”, Ethereum dejará de “minarse” y comenzará a haber “validadores” a cargo del registro de las operaciones. Los avances han demostrado que este sistema consume menos energía eléctrica -y, por lo tanto, reduce la huella de carbono- y es superior en términos de evitar hackeos, fraudes o duplicaciones. Además, fomenta la descentralización del sistema, un objetivo de especial relevancia para el mundo cripto.

Este cambio implicará una red más escalable. “El protocolo de consenso que Ethereum está a punto de adoptar augura transacciones más rápidas y procesos más ágiles. Para la red resultará más sencillo convocar la participación vasta de validadores en comparación con el esfuerzo actual que implica integrar a más y más mineros; esto deberá reflejarse en el crecimiento de la red y sus usos”, explica Binance en su portal.

¿Qué puede ocurrir con Ethereum?

Los principales exchange esperan hacer anuncios sobre cómo impactará “The Merge” en los distintos productos de la red luego de que ocurra el proceso. Esto se debe a que algunas de las consecuencias de la fusión son desconocidas, o podrían desembocar en distintos resultados.

Ethereum podría dividirse en dos redes diferentes, algo conocido como “fork”. En ese caso, ETH (la sigla que identifica a los tokens de la red actualmente) se referirá a la nueva cadena. Ese token, sin embargo, deberá pasar por un proceso de listado para que sea publicado en algunas plataformas.

Según el equipo de Ethereum, cualquier hard fork durante The Merge no será oficial. Si se produce un fork “no oficial”, Binance dará a conocer más detalles sobre la distribución de tokens en un futuro anuncio.

Tras la actualización, es muy probable que la velocidad de las transacciones sea similar a la actual. Los cambios no serán notables para el usuario promedio. Las comisiones de gas de Ethereum seguirán siendo las mismas por ahora, pero se abre la posibilidad de que sean más baratas en el futuro.

En lugar de mineros, las personas que hacen staking de Ethereum ayudarán a proteger la red. Los stakers no podrán retirar su Ethereums en stake durante seis a 12 meses posteriores a “The Merge”.

¿Cómo prepararme?

En principio, los tenedores y usuarios de la red Ethereum no deben hacer nada, aunque deben estar alertas a las suspensiones de algunos servicios en la red hasta que ocurra la fusión.

“Binance suspenderá los depósitos y retiros de los tokens ETH y ERC-20 aproximadamente el 6 de septiembre de 2022 a las 2:00 p.m. para la actualización de la capa de consenso Bellatrix y el 15 de septiembre de 2022 a las 3:00 a.m. para la actualización de la capa de ejecución París”, informaron. Advirtieron a los usuarios dejar un margen de tiempo suficiente para que las transferencias de sus tokens se procesen antes de la suspensión.

Si no se crea un nuevo token, Binance reabrirá entonces los depósitos y retiros de los tokens ETH y ERC-20 “tan pronto como sea posible”. Por otro lado, si se divide en dos cadenas enfrentadas y se crea un nuevo token, los usuarios de la plataforma verán acreditados el token que surja en una proporción de 1:1 de acuerdo con la instantánea de los balances de ETH antes de la actualización de la capa de ejecución París.

“A fin de proteger a los usuarios de Binance, todos los tokens que surjan serán sometidos a un estricto proceso de revisión para ser incluidos en listas, tal como Binance hace con cualquier otra moneda o token. Por política interna, Binance no garantiza las inclusiones en las listas”, informaron.

El trading en spot, de margen y futuros no se verán afectados, aunque se espera una gran volatilidad en el precio. Binance suspenderá las solicitudes de préstamo de margen aislado y cruzado de ETH desde el 14 de septiembre de 2022 a las 3:00 a.m. hasta aproximadamente el 16 de septiembre de 2022 a las 3:00 a.m.

Las liquidaciones seguirán habilitadas bajo condiciones extremas de volatilidad de precio. Binance se reservó el derecho de actualizar el tiempo de suspensión de los préstamos de margen cruzado y aislado de ETH y de ajustar las tasas de interés de los préstamos de ETH, con o sin previo aviso. Además, los usuarios con obligaciones en ETH deben devolver el token que surja del fork en el caso del escenario B.

Proof of Work, el algoritmo que actualmente usa Bitcoin y del que migrará Ethereum, tiene algunas desventajas, como el consumo de energía eléctrica. A partir de ahora, los tokens no se minarán, sino que habrá validadores a cargo del registro de las operaciones en blockchain, un sistema más descentralizado.