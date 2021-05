El Tribunal Apelativo denegó una petición de certiorari radicada por PR Recovery and Development JV LLC, la cual recurrió a los tribunales para que le exigiera a las empresas R&D Master Enterprises Inc., Pro Pave Corp, Matrix Transport, Inc. y a sus propietarios, que saldaran el préstamo adeudado.

PR Recovery es uno de los compradores de las carteras de préstamo del Banco de Desarrollo Económico (BDE), y en marzo del año pasado demandó por cobro de dinero y ejecución de hipoteca a las mencionadas empresas y a sus dueños José A. Rovira González y María Magdalena Díaz Vila. Alegó en su demanda que estos empresarios habían incumplido con el pago del préstamo de $803,488 suscrito con el BDE.

Por ello, pidió al Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declarara líquida, vencida y exigible la deuda, y le ordenara pagar lo adeudado, los intereses vencidos, cargos por demora, penalidades, y los honorarios de los abogados de PR Recovery. En junio de 2020 radicó una petición de sentencia sumaria, alegando que no existía controversia real sobre los hechos y que el tribunal debía imponerle el pago de lo reclamado en su demanda.

No obstante, los empresarios contestaron la demanda, presentaron una reconvención y trajeron al pleito al BDE. Rovira González y Díaz Vila señalaron en su respuesta, que aceptaban tener un préstamo con el BDE, pero no reconocían que PR Recovery tuviera derecho a reclamar el pago, pues el BDE no podía cederlo, debido a que el comprador no era una institución financiera.

Alegaron, además, que el propio BDE ha impugnado en los tribunales la validez de la compraventa de esa cartera, en la que figura el préstamo de R&D Master Enterprises Inc.

El TPI declaró no ha lugar la petición de sentencia sumaria de PR Recovery, por entender que “existen controversias reales y sustanciales entre las partes que impiden se dicte una sentencia sumaria en esa etapa del proceso”, lee parte de la decisión emitida el pasado mes de enero.

En marzo PR Recovery acudió al Apelativo con un recurso de certiorari.

Tras examinar los documentos sometidos por ambas partes, el Apelativo determinó en días recientes que no procede el recurso de certiorari porque, entre otras razones, el TPI tiene todavía ante sí una reconvención y una demanda contra el BDE presentada por los demandados, el descubrimiento de prueba no ha terminado, y el BDE tiene un alto volumen de casos en los tribunales en los que figura demandado por esa transacción.

“Coincidimos con el foro recurrido en cuanto a que existen controversias de hechos en torno a la legalidad de la cesión de la cartera de préstamos, la legitimidad como cesionaria de la peticionaria, el endoso oficial de los pagarés, la autorización de la junta de directores del BDE para la cesión, y sobre la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal para llevar a cabo la aludida transacción”, concluyó el Apelativo, quien decidió no revocar al TPI.