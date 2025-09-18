¿Valdrá la pena? American Express aumenta la cuota de su emblemática tarjeta Platinum

La tarjeta Platinum se está volviendo más brillante y costosa. La última actualización de American Express a su Platinum Card de alta gama, presentada el jueves, viene con muchas más ventajas, incluyendo un crédito de $400 para salir a cenar y una elevada cuota anual de $895.

La renovación de la Platinum es solo la última de los principales emisores de tarjetas de crédito, y las tarifas más altas pueden presionar a algunos titulares de tarjetas a elegir entre la Platinum Card u otra tarjeta de alta tarifa como la Sapphire Reserve Card de Chase, o pagar cerca de $2,000 en cuotas anuales por el privilegio de llevar dos o más de estas tarjetas premium.

Como parte de la renovación, los clientes de la Platinum obtendrán un crédito anual de $600 para hoteles (frente a los $300) para usar con el portal de viajes de Amex; un nuevo crédito de $400 para usar en la plataforma de reservas de restaurantes Resy de Amex; $300 para usar en la cadena de ropa deportiva Lululemon; y un aumento del “crédito de entretenimiento digital” de $300 que los miembros de la tarjeta Amex pueden destinar a varios servicios de streaming o medios de comunicación.

Todas las nuevas ventajas están disponibles para que los clientes de Amex comiencen a usarlas de inmediato. En total, Amex dice que el valor de las ventajas en la nueva Platinum Card asciende aproximadamente a $3,500. Estas ventajas son suficientes para justificar el aumento de $200 en la cuota anual, dijo Howard Grosfield, presidente del grupo de servicios al consumidor de Estados Unidos en Amex. La cuota anual de la Platinum Card era de $550 hace apenas cinco años.

“Lo que estamos tratando de hacer son dos cosas: queremos asegurarnos de que estamos entregando $3,500 en beneficios que son mucho, mucho más que la cuota de $895 y hacer que sea fácil encontrar múltiples maneras para que los miembros de la tarjeta encuentren beneficios que excedan esa cuota”, dijo Grosfield en una entrevista.

Ninguna de las ventajas anteriores de la Platinum Card, como un crédito de $200 para tarifas aéreas o el crédito para comprar en Saks Fifth Avenue, desaparecerá, dijo la compañía.

Las personas que observan de cerca el espacio de las recompensas de las tarjetas de crédito sintieron que las actualizaciones valían la pena.

“Si nada más, ir a los salones y usar el crédito de $600 para hoteles esencialmente justificará el costo cada año, y los otros artículos son una bonificación”, dijo Ryan Smith, editor gerente de noticias de UpgradedPoints. Smith fue informado sobre los cambios en la tarjeta de Amex antes del lanzamiento.

Además, como parte de la renovación, Amex está emitiendo la tarjeta de acero inoxidable con un acabado de alto brillo y espejo, una versión que puede terminar funcionando como un espejo portátil.

Una vez que fue un producto de nicho cuyo objetivo era “vender esnobismo” al ejecutivo de negocios de altos vuelos de la década de 1980, como escribió una revista hace 40 años, la Platinum Card es ahora uno de los productos más populares de American Express, ya que millones de estadounidenses han estado dispuestos a pagar generosamente para jugar en el juego de perseguir el estatus y las ventajas de las aerolíneas y los hoteles. Se estima que entre el 70% y el 80% de todas las tarjetas de crédito están ahora vinculadas a programas de fidelización como puntos de hotel, aerolínea o tarjeta de crédito, según investigaciones de la industria y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Esos programas solían ser una rareza hace algunas décadas.

American Express prácticamente tuvo al cliente de tarjetas de crédito premium para sí misma durante décadas. Pero la Platinum Card ahora enfrenta un mercado cada vez más competitivo, donde las principales compañías de tarjetas tienen cada una sus propios productos de tarjetas de crédito de alta tarifa y altas recompensas con ventajas similares.

JPMorgan Chase actualizó su Chase Sapphire Reserve Card en junio, con su propio crédito de $300 para restaurantes, así como un nuevo crédito de $300 para usar en boletos para conciertos y eventos a través de StubHub, entre otras ventajas. Citigroup lanzó la Strata Elite Card en agosto. Capital One tiene una tarjeta de alta gama conocida como Venture X y la compañía fintech Bilt, la compañía que cultivó una marca al permitir que los inquilinos paguen su alquiler a través de una tarjeta de crédito, se espera que tenga una tarjeta de alta gama el próximo año.

Cuando Chase aumentó las recompensas en su Sapphire Reserve Card en junio, American Express trató de superar a su rival con un comunicado de prensa informando a la gente que las actualizaciones de la Platinum Card estaban en camino. La compañía ha estado promocionando los cambios de su Platinum Card en las redes sociales durante varias semanas.

Para no ser superado por Amex, Chase dijo el miércoles que estaba ajustando algunas de las recompensas en Sapphire Reserve para hacerlas más flexibles para sus clientes, 24 horas antes del anuncio de American Express.

American Express continúa apoyándose fuertemente en lo que se ha bromeado en la industria como el “libro de cupones”, donde a los clientes se les dan grandes descuentos para comerciantes y socios selectos, mientras que Chase se ha apoyado fuertemente en dar a la gente puntos de bonificación por ciertos gastos. Pero como parte de su amplia campaña de marketing para la tarjeta actualizada, American Express se apoyó fuertemente en su alcance y usabilidad de los beneficios. Por ejemplo, los ejecutivos de American Express señalaron que su crédito de $400 en Resy es bueno en 10,000 restaurantes, mientras que el propio crédito para restaurantes de Chase es bueno en solo “cientos” de restaurantes. American Express también tiene una gran red de salones de aeropuerto, ya sea a través de sus propios salones Centurion o su asociación con Delta Air Lines.