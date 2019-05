Los principales bancos de Puerto Rico dieron a conocer que sus sucursales operarán en horario este lunes, 27 de mayo, con motivo del feriado del Día de la Recordación.

FirstBank informó que ofrecerá servicio este lunes en todas sus sucursales de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., excepto la sucursal de Plaza Las Américas, que estará operando de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Las oficinas de FirstBank Insurance y FirstMortgage permanecerán cerradas al público.

Banco Santander Puerto Rico abrirá el día feriado en horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en las sucursales que están en los siguientes centros comerciales: Plaza Las Américas en Hato Rey, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza del Caribe en Ponce, Plaza del Sol en Bayamón, Plaza Palma Real en Humacao y The Outlets at Montehiedra. Las oficinas centrales, Santander Insurance Agency, Santander Securities y Santander Asset Management permanecerán cerradas.

Por su parte, Scotiabank anunció que todas sus sucursales y unidades permanecerán cerradas por motivo del Día de la Recordación. El Centro de Contacto estará operando como de costumbre 24/7, a través del 787-766-4999.

Mientras, Oriental indicó que 13 sucursales localizadas en varios centros comerciales estarán abiertas al público este lunes, 27 de mayo. Las sucursales que estarán abiertas al público en horario de fin de semana son: Caguas (Plaza Centro y Las Catalinas), Escorial, Hatillo (Galería del Norte), Humacao, Juana Díaz, Mayagüez Mall, Plaza Las Américas, Plaza del Sol, Plaza Cayey, Plaza Guayama, Ponce (Plaza del Caribe) y San Patricio. Los siguientes centros de servicios estarán atendiendo clientes en el siguiente horario:

• Centro de Servicio El Señorial: 8:30 a.m. a 12:00 p.m.

• Servicio al Cliente: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

• Call Center Cobros: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.