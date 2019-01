Los cinco principales bancos de Puerto Rico dieron a conocer que operarán en horario especial este fin de semana largo por motivo de la celebración del feriado del Día de Reyes este domingo, 6 de enero.

Banco Santander Puerto Rico informó que las sucursales que ofrecen servicio al público los domingos permanecerán cerradas el 6 de enero, Día de Reyes. Agregó que este lunes, 7 de enero abrirá -en horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.- las sucursales ubicadas en los siguientes centros comerciales: Plaza Las Américas en Hato Rey, Plaza Carolina, Mayagüez Mall, Plaza Del Caribe en Ponce, Plaza Del Sol en Bayamón, Plaza Palma Real en Humacao y The Outlets at Montehiedra.

Santander Securities y Santander Asset Management operarán en su horario regular ese día, mientras que las oficinas centrales y Santander Insurance Agency permanecerán cerradas. El banco, así como sus subsidiarias y afiliadas, retomarán su horario regular de operaciones el martes, 8 de enero.

Por su parte, Scotiabank anunció que el domingo 6 y el lunes, 7 de enero todas las sucursales y unidades permanecerán cerradas por motivo del feriado. El martes, 8 de enero todas las sucursales y unidades operarán en horario regular.

Otras instituciones que anunciaron que sus sucursales permanecerán cerradas tanto el domingo 6 como el lunes 7 de enero lo fueron Oriental y FirstBank. Ambas retomarán sus horarios regulares el martes.

En el caso de Banco Popular, informó que todas sus sucursales permanecerán cerradas este domingo, Día de Reyes. El lunes, solo abrirá diez sucursales en horario especial. Las de Humacao Este y Vega Alta abrirán de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., mientras que las que ubican en Puerto Rico Premium Outlets (Barceloneta), Las Catalinas Plaza (Caguas), Mayagüez Mall Centro y Plaza del Caribe (Ponce) operarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Las sucursales de Plaza Carolina, Plaza del Sol (Bayamón), Plaza Las Américas y San Patricio Mall (Guaynabo) servirán al público de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.