Unos meses antes de su asesinato, la Junta de Directores de Doral Financial Corp. reclutó al estadounidense Maurice J. Spagnoletti para un puesto de nueva creación. Se trataba de la vicepresidencia ejecutiva de Banca e Hipotecas del desaparecido, Doral Bank, una encomienda que le representaría un salario base de unos $400,000; la posibilidad de otros $300,000 en bonos por desempeño; un bono de $15,000 al integrarse a la compañía, estipendios para su vehículo de motor y reembolsos de hasta $9,000 por relocalizarse con su familia en Puerto Rico, entre otros beneficios.

El miércoles, 15 de junio de 2011, el banquero con unos 30 años de experiencia en el mundo de la banca y las finanzas, fue asesinado.

De acuerdo con información vertida en ese entonces por oficiales de Doral, Spagnoletti inició labores en la institución seis meses antes del asesinato. La hoja profesional del banquero indicaba que comenzó a trabajar en Doral en septiembre del 2010. No osbtante, la compañía no divulgó su nombramiento hasta marzo pasado, cuando informó los términos de su contratación en el informe anual de la corporación para el año 2010. El contrato cobró vigencia el 31 de diciembre de ese año.

Spagnoletti sería el tercer ejecutivo de más alto rango en Doral, solo precedido por el principal oficial ejecutivo, Glen R. Wakeman, y el principal oficial financiero y de inversiones de la institución, Robert H. Wahlman.

Antes de trasladarse a la isla, Spagnoletti, de 56 años, residía en Nueva York, según su hoja profesional en la red especializada LinkedIn y donde no se refleja otro empleo activo desde junio de 2008. En ese mes, Spagnoletti abandonó la presidencia de Carolina First Bank, la subsidiaria bancaria de The South Financial Group, Inc., según los reportes de la institución ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). Entre los años 2000 y 2006, Spagnoletti se desempeñó como presidente y principal oficial ejecutivo de Fifth Third Bank en Indiana, y entre 1980 y 1998 ocupó cargos similares en Summit Bank de Nueva Jersey.

Según la información recopilada por este diario, desde el 2008, más de 15 ejecutivos de alto nivel que fueron contratados durante o después de la recapitalización de Doral fueron cesanteados o “forzados a renunciar”.



Una de esas salidas fue la de Lesbia Blanco-Díaz, oficial de Administración y Talento.