El periodo para entablar una acción judicial en contra de un asegurador no caduca si se ha radicado una reclamación de daños ante este o su representante autorizado, reiteró el comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, que aseguró que “no existe tal cosa como que el 20 de septiembre caduca el periodo de entablar una acción judicial”

Afirmó el comisionado que esa realidad legal es producto de la ley 242-2018, que así lo dispuso y recordó que dicha postura fue ya avalada por los tribunales mediante una sentencia que sostiene que el término en Puerto Rico para presentar reclamaciones a las compañías aseguradoras por los daños sufridos como consecuencia de los huracanes Irma y María “es uno de naturaleza prescriptiva, susceptible de ser interrumpido”.

Insistió Rivera que “hay que darle importancia y valor a la Ley” y que la misma es producto del trabajo realizado “para que ir al tribunal no sea la única opción”.

Indicó que si existe una reclamación de daños ante un asegurador y este alegara en algún momento que prescribió el término para dilucidar las diferencias ante el foro judicial, el asegurado tiene la opción de acudir al tribunal para apelar “esa postura errada”.

El Comisionado resaltó la existencia de mecanismos para negociar las reclamaciones entre los que destacó el de “appraisal”, que permite que ambas partes seleccionen un tasador y acuerden un tercero que servirá de árbitro y cuya decisión será vinculante para ambas partes.

“Si hay alguna controversia en la reclamación hay varias opciones. El asegurado tiene derecho a ir a un proceso administrativo haciendo una querella en la Oficina del Comisionado de Seguros”, dijo. “Si la controversia específicamente es por el valor de la pérdida o la tasación, la ley ofrece un mecanismo que es el de ‘appraisal’ para la solución de conflictos y ninguna a de las dos partes puede negarse a someterse”, expresó.