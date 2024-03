De Rincón a vender $3,000 millones en torres de vivienda de lujo en Miami: la historia de ascenso de Adriana Vargas Hernández

La “Reina de la Preconstrucción”, como se identifica la realtor, se ha mantenido a la vanguardia en este sector al sur de Florida por más de 20 años. La ejecutiva de ventas de proyectos como The Estates at Acqualina, Mansions at Acqualin y Acqualina Residences afirmó en entrevista con El Nuevo Día que gracias a su experiencia en las zonas de Coral Gables, Brickell, Downtown Miami, Aventura y Sunny Isles Beach, ha podido adquirir una visión y comprensión “importante” para su cartera de clientes locales e internacionales.