Municipio de San Juan otorgará beneficios a arrendadores que ofrezcan rentas asequibles en Río Piedras

“Además, incluirá unidades de vivienda que se ofrezcan en arrendamiento a un costo de renta comparable a una vivienda similar, según los criterios establecidos para Sección 8, aun cuando estas no formen parte del inventario del referido programa federal”, indica la ordenanza aprobada el pasado 9 de septiembre.

Beneficios del programa

La ordenanza establece varias condiciones para que los arrendatarios permanezcan en el programa. Por ejemplo, la renta deberá establecerse claramente mediante un contrato entre las partes y debe durar al menos un año. Dicho canon de alquiler no podrá aumentar mientras la propiedad forme parte del programa. En el caso de viviendas para estudiantes, estas deben permanecer en manos de estudiantes el tiempo que la vivienda esté en el programa.

¿Cuántas unidades podrían beneficiarse?

“Asimismo, no se generan patentes municipales por el alquiler de estas propiedades, ya que no son propiedades comerciales, lo que significa que actualmente no se reciben ingresos por este concepto”, se informó.