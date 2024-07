Piden eliminar la antigua Ley 22 y fijar un tope en el alquiler de vivienda

“Hay que derogar la Ley 22. Es bastante directo. Lo que planteamos es que la Ley 22, no se ha probado que haya dejado beneficios a la sociedad puertorriqueña en general, excepto al bolsillo de unos pocos inversionistas y los políticos a los que donan a sus campañas, así como algunos compañeros abogados y CPA. La realidad es que la Ley 22 no ha dejado ningún beneficio al pueblo de Puerto Rico”, dijo el licenciado Alonso Ortiz Menchaca , presidente ejecutivo de la organización sin fines de lucro.

“Lo que estamos proponiendo es que se derogue la Ley 22. No quiere decir que no se puedan aprobar otras medidas. Simplemente estamos planteando que la Ley 22 no sirve y, por lo tanto, tiene que ser derogada”, dijo Ortiz Menchaca.