RioBlanco Capital anuncia inversión de $180 millones en cuatro proyectos nuevos

RioBlanco Capital, desarrolladora de las torres de lujo The Icon y Le Parc, anunció este jueves la inversion de $120 millones en tres proyectos nuevos de hospitalidad y residencias de lujo en Puerto Rico, junto con un cuarto proyecto de $70 millones en Miami, Florida.

La firma de inversión con base en Puerto Rico hizo los anuncios durante el evento de su décimo aniversario, que celebró con 200 invitados de banca, gobierno, bienes raíces y el ecosistema de inversión en el edificio Centro Europa, uno de sus activos en el área metropolitana.

Creada en 2015, los fundadores Gabriel Jiménez, Olivier Gillier y Rafael Aponte atribuyeron la década de crecimiento sostenido a “una visión clara: invertir con disciplina, crear activos duraderos y aportar de manera tangible al crecimiento económico de Puerto Rico”.

“Los proyectos que anunciamos hoy reflejan no solo nuestra expansión hacia la hospitalidad y nuevos mercados, sino nuestra confianza firme en el futuro de la isla. Celebramos lo construido, pero miramos con mayor determinación hacia lo que viene”, expresaron los fundadores mediante comunicado.

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Con los nuevos proyectos, la firma reveló que agrega la hospitalidad como nuevo vertical estratégico y amplia su huella en el mercado de Estados Unidos.

Aquí los nuevos proyectos en detalle.

Santurce Urban Hotel

RioBlanco anunció la conversión de su edificio Stop 22, ubicado en la parada de ese número en Santurce, frente a Centro Europa, en un hotel urbano de 90 habitaciones.

Diseñado por V Architecture, el proyecto contará con habitaciones modernas y eficientes, espacios públicos activados y un concepto gastronómico en la azotea, dirigido tanto a visitantes como a residentes locales, se informó.

La construcción comenzará este verano con una inversión aproximada de $25 millones.

Hotel en Aguadilla

La firma también anunció el desarrollo de un hotel de 125 habitaciones en Aguadilla, a minutos del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández. Diseñado igualmente por V Architecture, el proyecto representa una inversión superior a $50 millones. Se espera que inicie construcción antes de finalizar el 2026.

Con vistas al Atlántico y cercanía a algunas de las playas más reconocidas de la isla, el desarrollo aspira a fortalecer la oferta turística en el oeste y generar impacto económico en la región.

Concepto artístico del nuevo hotel que RIoBlanco Capital desarrollará en Aguadilla. (Suministrada)

Nueva oferta de lujo en Guaynabo

El tercer proyecto presentado es The Legacy, un desarrollo residencial de 44 unidades de lujo en Garden Hills, Guaynabo.

Diseñado por Jota Arkitekts, integrará arquitectura contemporánea con una estética residencial cálida. El proyecto incluirá gimnasio completo, spa, piscina y espacios comunitarios curados.

Se espera que las preventas inicien antes del verano de 2026, con precios comenzando en los $950,000. La inversión supera los $45 millones.

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Apartamentos en Miami

Expandiendo su huella geográfica más allá de Puerto Rico, RioBlanco anunció Allapattah House, un desarrollo de renta multifamiliar de 196 unidades en Miami, Florida.

Ubicado a cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Miami y a diez minutos del centro urbano, ofrecerá apartamentos tipo estudio, de una, dos y tres habitaciones diseñados para un estilo de vida urbano.

El proyecto fue diseñado por la reconocida firma Behar Font & Partners y representa una inversión superior a $70 millones. La construcción está programada para comenzar a finales del verano de 2026.

Catálogo diversificado

RioBlanco Capital es un gestor de inversiones con base en Puerto Rico, registrado en la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC, en inglés). Se especializa en desarrollo inmobiliario, adquisiciones de valor agregado, crédito e inversiones de capital privado.

Durante el evento, repasaron que en los 10 años de existencia han desarrollado y reposicionado un catálogo diversificado que incluye edificios de oficina en Santurce, como Centro Europa y San José Building. También han desarrollado desde cero dos condominios de lujo, Le Parc en Puerta de Tierra, que se entregó a principios del 2025; y The Icon, en Condado, que se espera comience a entregarse a finales del 2026.

Además, la firma aporta capital privado y es socia en una diversidad de negocios, como la franquicia de Qdoba en Puerto Rico