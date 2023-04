Con unidades desde $1 millón hasta $25 millones, representantes de The Residences at The St. Regis Cap Cana presentan hoy este proyecto costero de ultralujo ante corredores de bienes raíces en Puerto Rico.

La meta es sumar más compradores locales a los “tres o cuatro” que ya han invertido en este desarrollo residencial turístico de 70 unidades en Punta Cana y que complementa la construcción del exclusivo hotel St. Regis Cap Cana en la vecina República Dominicana, indicó Dino Campagna Ricart, presidente de Campagna Ricart & Asociados.

Esta firma encabeza el proyecto, valorado en $220 millones, con el apoyo financiero de Pioneer Investment Fund.

“Las expectativas están cifradas en la hermandad que siempre ha existido entre los dos países”, expresó el ejecutivo en entrevista con En pies cuadrados sobre la presentación que se llevará a cabo en el hotel Vanderbilt del Condado a partir de las 5:30 pm.

Campagna Ricart compartió que, aun cuando el proyecto se concibió para atraer a clientela global, la acogida rápida e internacional “nos ha sorprendido”. A la fecha, queda disponible la mitad de las unidades.

Además de los compradores residentes en Puerto Rico, indicó que han cerrado con clientes de sus mercados meta, como Estados Unidos y España, y también de otros países como Bélgica e Italia.

Vida de hotel

Según explicó Campagna Ricart, aunque las residencias tendrán sus propias áreas comunes y recreativas, los huéspedes y dueños de ese componente residencial tendrán acceso a todas las instalaciones del vecino hotel de 200 habitaciones, que operará bajo la bandera de St. Regis, una de las marcas más lujosas de Marriott International.

Esto incluye el acceso directo a 800 pies lineales de playa privada. Pero también a las experiencias de spa y de servicio individualizado que distinguen la oferta de los hoteles St. Regis.

Además, hay disponible un programa de manejo, si el propietario decide alquilar su unidad bajo el modelo de condohotel. “Una persona puede decidir que solo quiere ponerlo (para alquiler) dos meses. Hay personas que prefieren ocho meses. No hay rigidez en las opciones”, expuso el empresario al ofrecer detalles del programa de condohotel que también tiene el complejo.

Frente al mar o al campo de golf

De las 70 residencias, 47 contarán con vista directa al mar. Ocho son de nivel superior, bautizadas “Astor Penthouse Suites”. En esta tipología, se incluye un “penthouse” de $25 millones con cerca de 21,000 pies cuadrados y vistas panorámicas a 360 grados. Otras 15 unidades tienen vista al campo de golf.

“Es un proyecto único en un sentido: está ubicado en un emplazamiento entre el hoyo 1 y el hoyo 10″, explicó Campagna Ricart. “Nunca le van a construir nada alrededor, porque está el campo de golf”.

Campagna Ricart estimó que “las entregas están para fin de este año o enero y febrero (de 2024). La única incertidumbre es por la cadena de suministro. Todo está amarrado”.

A su vez, el ejecutivo agregó que la construcción del hotel está muy avanzada, pero no anticipan su apertura hasta que se hayan entregado entre “70% a 80% de las residencias” para asegurar experiencias de calidad, tanto para los residentes como para los huéspedes.

En cuanto a la ubicación del proyecto dentro de Cap Cana, Campagna Ricart resaltó el valor de contar con capas de seguridad, pues se trata de una comunidad planificada y cerrada. Además, destacó que Cap Cana ha ido creciendo en torno a un plan maestro que ha hecho que “todo esté muy bien planificado”. Esto incluye marinas, hoteles, escuelas, tiendas, restaurantes, áreas recreativas y servicios de salud.

“Estamos creando un proyecto que va a ser muy reconocido”, finalizó.