Con una inversión de casi $135 millones, se inauguró el complejo residencial de ingresos mixtos Emerald Vista en la ciudad de Caguas, el primero proyecto multifamiliar con fondos CDBG-DR en Puerto Rico.

Emerald Vista se construye en unas 20 cuerdas en el barrio Turabo del mencionado municipio y ofrece apartamentos para alquilar para familias de diferentes niveles de ingresos. El proyecto es una transformación integral de un antiguo residencial de vivienda pública en una comunidad resiliente, intergeneracional, y de ingresos mixtos.

El complejo residencial se compone de dos fases: la primera, Villas at Emerald Vista y, la segunda, Senior Residences at Emerald Vista. Villas at Emerald Vista cuenta con 238 unidades de apartamentos de una a cuatro habitaciones, distribuidos en cinco manzanas, en edificios de tres pisos. Todas las unidades incluyen equipos electrodomésticos de cocina y lavado, aire acondicionado, llaves inteligentes, y alarmas, entre otras amenidades.

Senior Residences at Emerald Vista tendrá 200 apartamentos de una y dos habitaciones en un edificio de cinco niveles, e incluye un parque, y amenidades como centro comunal, gimnasio, salas de estar en cada piso, oficinas, y el Club de Oro.

Villas at Emerald Vista recibe sus primeros residentes desde finales de noviembre, mientras que Senior Residences at Emerald Vista continuará en construcción hasta el 2022.

“Estamos orgullosos de ayudar a crear un modelo de ingreso y financiamiento mixtos, construido con estándares altos de calidad y resiliencia para las muchas familias de Caguas que le llamarán a esta comunidad su hogar”, comento Vincent Bennett, presidente y director ejecutivo de la firma McCormack Baron Salazar, compañía desarrolladora de viviendas y revitalizaciones urbanas en Estados Unidos.

Por su parte, el arquitecto Antonio Gárate, vicepresidente y director de desarrollo de McCormack Baron Salazar en Puerto Rico, indicó que su firma es pionera en este esfuerzo de transformar comunidades para que todos puedan progresar. La empresa ya ha transformado otras dos comunidades en la isla: Bayshore Villas en Puerta de Tierra y Renaissance Square en Hato Rey, y la de Caguas es la tercera.

El desarrollo cuenta también con un edificio comunitario de 6,400 pies cuadrados, que incluye un salón multiusos, un gimnasio, un centro de computadoras, y un área de reunión comunitaria, entre otras amenidades. Cada bloque residencial incluye amenidades como gazebos, áreas de juegos y ejercicios, alumbrado, áreas de picnic, jardines comunitarios, áreas de correo, estaciones de basura y reciclaje, muchas áreas verdes, y acceso controlado a estacionamientos y edificios.

Además, el proyecto ofrece áreas para caminar y hacer ejercicio, pequeños patios de recreo, un parque público de reunión comunitaria con una plaza principal y múltiples gazebos.

Gárate señaló que Emerald Vista es el primer proyecto multifamiliar en Puerto Rico con la certificación verde del National Green Building Standard (NGBS, por sus siglas en inglés). Explicó que esta certificación asegura que el proyecto cuenta con lugares y entornos sostenibles, diseño pasivo que permite la ventilación cruzada, sistemas de alta eficiencia energética y de agua para bajo consumo, la utilización de materiales reciclados, sistemas qué permiten una mejor calidad ambiental interior, áreas de no fumar, paneles solares, calentadores solares, y sistemas redundantes de infraestructura, entre otros.

Además, el proyecto provee generadores de emergencia, y estructuras resistentes a huracanes y terremotos, para así crear una comunidad resiliente.

Emerald Vista resultó en una inversión de más de $82 millones para Villas at Emerald Vista y sobre $53 millones para Senior Residences at Emerald Vista, financiado con más de $66 millones en capital privado proporcionado por RBC Capital Markets a través del Programa de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos administrado por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, $46 millones en fondos CDBG-DR, $ 23 millones del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a través del financiamiento del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Citi Community Capital proveyó el préstamo de construcción.

“Esta tercera colaboración demuestra el compromiso que McCormack Baron Salazar tiene con Puerto Rico, y en este caso con el municipio de Caguas. Estamos muy orgullosos de ser parte del desarrollo de esta comunidad”, comentó el arquitecto Ricardo Álvarez-Díaz de la firma Álvarez-Díaz & Villalón, quien tuvo a su cargo la planificación y el diseño del proyecto.

Mientras, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, mencionó que se asignaron 149 vales de sección 8 en la modalidad de “Project Based” por 20 años, lo que facilitó el financiamiento del proyecto.

El contratista general a cargo de la construcción de la obra es F & R Construction Group, Inc, la inspección estuvo a cargo de Custom Group, y el verificador para la certificación NGBS (National Green Building Standard) fue AVA Environmental.