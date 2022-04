Han pasado cinco años desde que el diseñador industrial Carlos Bobonis Colorado llegó a suelo boricua tras casi una década de residencia en Nueva York donde, según una conversación con Diseño & Construcción en el 2015, fue a “divisar oportunidades inimaginables”.

Y, como la vida está llena de misterios y secretos, sin tener nada planificado, las oportunidades comenzaron a llegar antes de lo esperado para este puertorriqueño que a lo largo de su trayectoria de 15 años en la industria, se ha caracterizado por su estilo innovador y atípico. Ese mismo año dio inicio a sus labores con la prestigiosa marca de indumentaria estadounidense Michael Kors.

Desde ese espacio, le dio forma a los muebles que se usan en las tiendas a nivel global. A esta experiencia de trabajo, Bobonis Colorado también le sacó partido en cuanto a conocimiento respecta, pues aprendió a cómo fabricar y mercadear para diversos mercados.

“Ya luego volví a Puerto Rico, llegué en el 2017, y ahí es donde me voy de cabeza con la compañía y me dedico a tiempo completo a desarrollar proyectos. Yo creo que los proyectos más exitosos hasta el momento han sido retantes, pero a la vez me siento bien satisfecho con el resultado final”, expuso el empresario.

De todas las creaciones que ha hecho hasta la fecha, el diseñador industrial destacó el espacio principal de la marca Windmar Home. La compañía -con más de 20 años desde su fundación- ofrece alternativas limpias para energizar hogares y negocios.

“Este proyecto era un reto porque era un espacio grande. Y creo que el reto estaba en que el diseño del espacio, el diseño de los muebles que diseñáramos, tenían que reflejar el espíritu tecnológico, innovador y progresivo de la marca. De esa forma, trajimos algunos muebles que más que tradicionales, tienen una imagen un poco más moderna y técnica”, detalló el también propietario y fundador de la compañía Design in Puerto Rico.

Bobonis Colorado añadió que la fornitura de Windmar Home en la avenida Roosevelt también debía reflejar la cultura corporativa de la empresa. Según describió, la marca acostumbra celebrar reuniones grandes que integran distintos grupos de personas. Con esto en mente, el diseñador y su equipo de trabajo también crearon un “conference room” con área “lounge”, ideal para “happy hours” después de trabajo.

“También desarrollamos el área del comedor, un espacio abierto con ventanal que da vista a todo ese auditorio y a la misma vez es un comedor que reúne bastantes personas y trata de ayudar en esa colaboración interpersonal dentro de la compañía. Así que, fue un tremendo proyecto. Yo estoy eternamente agradecido porque ellos confiaron bastante y me dieron mucha libertad creativa para yo hacerles el espacio que necesitaban”, apuntó.

De otra parte, para Windmar Home, el estudio de Bobonis Colorado diseñó y fabricó exhibidores de puntos de ventas para los centros comerciales.

Su huella en El Portal de El Yunque

Otra de las obras que mantiene entusiasmado y ocupado a este maestro del diseño es una comisión importante como parte de la reconstrucción del Centro de Visitantes de El Yunque. Allí, el egresado del programa de Diseño Industrial del Savannah College of Art and Desing diseñó los interiores y el mobiliario de la tienda de El Portal, que inauguró recientemente.

Como atractivo, cada pieza del mobiliario fue construida con madera sólida rescatada en el bosque nacional tras el paso del huracán María en el 2017.

“Fue bien interesante y también un proyecto que nos cogimos muy en serio porque El Yunque es sinónimo de Puerto Rico, es algo que nosotros lo queríamos trabajar no solamente con mucho orgullo, sino para que fuera bien acogido por los puertorriqueños”, expuso.

Su objetivo principal en este diseño, según Bobonis Colorado, fue integrar el tema tropical. El Yunque pertenece al U.S. National Forest Service y el diseñador pretendía alejar –lo más posible- la apariencia de las facilidades a las del parque nacional de Yellowstone, por ejemplo.

“Pensar en un Yellowstone Park es traer a la memoria cabañas tradicionales de madera, osos, tiendas de estética rústica, muy al estilo norteamericano. Acá en El Portal tenía que ser tropical, tenía que haber color”, dijo a través de videollamada.

Para cumplir a cabalidad con lo anterior, el estudio de Bobonis contó con la colaboración de la diseñadora Carla Colón, encargada del diseño de Anthropologie en The Mall of San Juan. La artista, experta en espacios comerciales, integró las hojas –muy características de El Yunque- en techos, estanterías y a través de instalaciones en paredes. Asimismo, el diseñador reconoció la magnífica labor del arquitecto Jonathan Marvel y su equipo de trabajo, quienes también tuvieron que ejercer su labor sin interferir con las varias obras de artistas plásticos que alberga el lugar.

“Yo creo que al final del día estamos bien, bien a gusto con cómo quedó la tienda. La gente que ha ido ha respondido muy positivamente con la tienda y actualmente está vendiendo muchísimo”, dijo.

Estrenará espacio creativo en 2022

Tras completar estos importantes proyectos, Bobonis Colorado está listo para aumentar capacidad y seguir ofreciendo diseño y productos a la medida de la más alta calidad. Próximamente, Carlos Bobonis Design Studio estará estrenando un nuevo espacio de diseño y fabricación de 4,700 pies cuadrados en los predios de la antigua Corona en Santurce, con una inversión en maquinaria y en la expansión de sobre $100,000. Esta expansión es posible gracias a los programas de acceso a capital de CDBG-DR de Small Business Financing, el préstamo Economic Injury Disaster (EIDL) de SBA y capital privado.

Con un equipo de tres diseñadores, exalumnos de la escuela de artes plásticas, donde Bobonis es también profesor de Diseño Industrial, el estudio multidisciplinario ha logrado atender las necesidades de clientes residenciales y comerciales.

“Esta expansión lo que va a hacer es crecer nuestra oferta, poder agilizar nuestros proyectos, va a ayudarnos a trabajar con costos y poder competir en precio con otras empresas locales. Y, en realidad, estamos consiguiendo un espacio de fabricación y un espacio de diseño que nos amplía grandemente a mí y a mi equipo, la habilidad de ofrecer nuevos productos”, precisó con entusiasmo.

El diseñador industrial enfatizó que con la apertura de Carlos Bobonis Design Studio desea seguir desarrollando muebles residenciales personalizados, con detalles complejos, diferentes y atípicos. “Siempre tratamos de experimentar y crear un nuevo diseño”, agregó.