Quizás a ti también te pasó que el encierro por la pandemia te abrió los ojos para darte cuenta de que la casa necesita un “cariñito”. Hay losas rotas, el patio luce irreconocible y la pintura es un recuerdo descolorido de aquella tonalidad por la que te decantaste hace unos años. Todas estas son señales de que es tiempo de remodelar.

Según el ingeniero Carly Carrión, fundador de las empresas Black and White Diversified y One Studios dedicada a la industria de la construcción, la emergencia sanitaria del COVID-19 provocó un “boom” en el campo de la remodelación. Este aumento en búsqueda de contratistas motivó a que muchos expertos cerraran agenda para lo restante de 2021 e inicios del 2022.

“Básicamente, ahora que estamos en nuestros hogares, queremos realizar ese proyecto que varias veces pospusimos. Hay muchos de ellos que podemos hacer nosotros mismos y otros que requerirán la intervención de un profesional”, apuntó Carrión. Este es el creador de “Talleres on the Road”, una serie de conferencias donde los participantes aprenden –paso a paso- todo el procedimiento, los materiales, las herramientas y las estrategias para realizar un trabajo por su propia cuenta de la manera correcta.

A continuación, los cinco trabajos más comunes y fáciles de hacer, conforme a la experiencia del también empresario

Cambia el “backsplash” de la cocina – Muchas personas se inclinan por esta alternativa detrás del fregadero para proteger la estructura de la humedad. De igual forma, integrar losas o azulejos detrás de la estufa facilitará quitar la grasa acumulada en la pared.

Pintar - Esta es la manera más económica, fácil de aplicar y capaz de transformar totalmente cualquier espacio del hogar con una o dos pasadas. Según el experto, es una obra al alcance de cualquiera que, con algo de paciencia y planificación, no tarda mucho tiempo en completarse.

Instalación de tablilleros, cortinas y otras decoraciones - Una de las piezas más versátiles de la casa son las tablillas de pared. Por mucho tiempo se limitaba su uso solo para colocar figuras o libros. Sin embargo, hoy día, pueden ser claves para llevar la estética y funcionalidad de un espacio a otro nivel. "Son esenciales para esas personas que por la situación de la pandemia han tenido que mudar la oficina a la casa", puntualizó Carrión. Lo mismo sucede con las cortinas. Son tantas las alternativas que ofrece el mercado, que es conveniente realizar su elección en la etapa previa a la remodelación. Esto permitirá integrarlas con mayor precisión a la estructura.

Patios - Los patios y las terrazas siempre han sido un espacio necesario para la familia. Su importancia incrementó con el encierro obligatorio para evitar contagios de COVID-19. El tallerista compartió -desde su experiencia- que "hoy día hay muchos más patios bonitos que antes de la pandemia. Es un área que la gente se ha tomado muy en serio". Y no es para menos. Luego de todo un día de trabajo y quehaceres domésticos, es bueno contar con un espacio, por más reducido que sea, donde haya plantas, pérgolas y un buen mueble donde recostarse a descansar.

Instalación de losas en el balcón o el baño - "Las tareas anteriores son las más sencillas. Están los atrevidos que se atreven a cambiar las losas de sus balcones y baños y lo hacen muy bien", agregó el ingeniero. Para mejores resultados, puedes acceder a los vídeos de Carrión en su canal de YouTube donde muestra una manera de identificar si tienes que remover o no la losa existente. Si la losa está hueca, debes removerla porque corres el riesgo de que con el tiempo se levante o despegue. Si está dura, este apasionado del tema recomienda la instalación de losa sobre losa como la mejor técnica.

Carrión expresó en entrevista con El Nuevo Día que la tendencia por transformar el hogar continuará en aumento “gracias a la pandemia y las ayudas económicas que llegaron. Antes, yo entraba a una urbanización y no había ni ocho casas en proceso de renovación, ahora llegas y te encuentras más de 20. Por eso mismo los contratistas no dan abasto”.

Precisamente, para quienes buscan hacer ellos mismos los cambios en sus propiedades, el ingeniero retomó su serie de talleres presenciales. El primero será el sábado, 30 de octubre, y trabajará el tema de instalación de losas y sellado de techo. Carrión anunció que, en menos de una semana, se agotaron las entradas.

El último del año tendrá lugar el 18 de diciembre y será sobre empañetado e instalación de bloques. Los interesados deben acceder a www.talleresontheroad.com. Solo hay 40 espacios disponibles para ese taller.

“Esto no se compara con lo que has experimentado en años. Esta es tu oportunidad de aprender esa destreza que tanto has anhelado. Podrás hacer las mejoras por ti mismo y conocerás cómo realizar el trabajo de la manera correcta y los productos adecuados. ‘Talleres on the Road’ es un evento exclusivo para los que están cansados de las chapucerías y les gusta hacer las cosas bien de la primera”, enfatizó.

Si eres de los que desea remodelar, pero no cuenta con el presupuesto necesario para hacerlo, la banca hipotecaria ofrece algunas ayudas económicas que suponen un gran alivio. Entre ellas: