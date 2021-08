Los ojos de Federico Stubbe, Jr. brillan cada vez que habla de Distrito T-Mobile, el nuevo centro de entretenimiento que abrió sus puertas al mundo el pasado sábado. Luego de una década en el proceso de diseño y construcción, el CEO de PRISA Group, desarrollador e inversionista principal del proyecto ubicado en San Juan, por fin ve materializada una de sus obras más desafiantes.

Desde uno de los salones privados de La Central by Mario Pagán, el presidente de la empresa familiar puertorriqueña dedicada al desarrollo y construcción de comunidades residenciales verdes, complejos turísticos, hoteles y casinos en Puerto Rico y Florida, pasó revista sobre todas las vicisitudes que afrontaron para que hoy, diez años después, los visitantes puedan desplazarse por suelo y aire en una de las edificaciones más ambiciosas y vanguardistas de la isla. En medio de huracanes, temblores y una pandemia, los cimientos de la construcción permanecieron firmes para, según el empresario, transformar la industria del entretenimiento local.

“Ha sido un reto enorme hacer esto (Distrito T-Mobile) en Puerto Rico en uno de sus momentos más difíciles. Ha sido una tras otra, pero aquí siempre hubo un norte bien claro y es que estamos tratando de revolucionar la forma en que la gente goza aquí. Cómo perseguimos la felicidad en un lugar bien hecho, accesible, de calibre mundial y, muy importante, que refleje la esencia del puertorriqueño, lo que somos nosotros”, dijo en entrevista con Diseño & Construcción.

Desde un principio, Stubbe visualizaba el espacio como un lugar lleno de las experiencias, sabores y gozo que solo se consiguen en Puerto Rico. Por eso no incluyó franquicias foráneas como parte del ofrecimiento del sitio que cuenta con más de 500 mil pies cuadrados de construcción.

“Desde el día uno, dije que esto lo íbamos a hacer nosotros, los mismos puertorriqueños, para que refleje mejor lo que somos. Así que estamos súper felices. Yo digo que no hay nada como verle la cara a la gente. A mí me tienen que botar de aquí porque yo me quiero quedar viéndole la cara a la gente reaccionando al lugar, a la chispa que le hemos metido a esto. Esto ha sido una pasión para nosotros, para mí, para mi equipo. También queríamos dejarle un legado a nuestras futuras generaciones con un lugar digno de nuestra gente, de lo que merecemos luego de todo lo que hemos pasado juntos”, continuó el desarrollador.

El egresado de Georgetown University y quien posee una maestría en manejo de construcción y negocios del Massachusetts Institute of Technology y su Sloan School of Management, exteriorizó que se siente satisfecho de compartir el proyecto con el mundo y demostrar lo que pueden lograr los boricuas cuando se atreven y aspiran en grande. En esa línea, el también vicepresidente de la Junta de Directores de TASIS Dorado admitió que lugares como Piccadilly Circus, en Londres, y Times Square, en Nueva York, sirvieron de inspiración para crear algunas partes del Distrito, como Plaza Popular.

A nivel de tecnología, Plaza Popular -un espacio completamente al aire libre- alberga 19 pantallas compuestas de millones de pixeles integrados en un sistema inteligente que permite que todas funcionan a la vez. También tiene más de 72 luces inteligentes, máquinas de nieve, lásers, generadores de humo y otros efectos especiales para lograr un espectáculo impresionante que estrenó el sábado durante un evento exclusivo que incluyó una participación especial del cantante boricua, Luis Fonsi.

“Siempre quisimos innovar en la experiencia del entretenimiento en Puerto Rico. Miramos muchos lugares fuera de aquí, solamente para inspirarnos un poco en qué funciona y qué no funciona. Le dimos ese sabor, esa esencia nuestra que nosotros solamente podemos darle a las cosas. La Plaza Popular es el centro, el alma y el corazón de este lugar. Es allí donde conectamos, donde nos juntamos, donde celebramos los triunfos, donde bailamos, donde conectamos como seres humanos en una pandemia y donde perseguimos la felicidad, que es lo que todos buscamos hacer”, añadió.

Algunos datos interesantes, según Argos Puerto Rico

Las impresionantes columnas que sostienen la torre donde arranca el “zipline” de Toro Verde de 650 pies de largo miden 120 pies de alto.

El proceso de fundición de las columnas de la plaza requirió formulaciones personalizadas. Los moldes para dicha fundición fueron traídos a Puerto Rico especialmente para este proyecto, tienen 65 pies de alto y 5 pies de ancho. Las columnas quedaron expuestas y decidieron dejarlas tal cual se fundieron sin cubrirlas con pintura u otro tipo de material.

Las columnas son la base de la pantalla de alta definición 4K más grande de América.

Se vaciaron 42,000 yardas de concreto en 420,000 pies cuadrados de construcción aproximadamente.

Los pisos de los restaurantes son todos totalmente diferentes, se utilizaron diversos tipos de fibras sintéticas para reemplazar el acero, y en algunos casos querían que se quedara expuesto el concreto para que se pudiera apreciar sus componentes (piedra, arena y fibras).

Las gradas del Coca Cola Music Hall (teatro), fueron un diseño especial, único en su estilo de arena. Tiene capacidad para 5,000 personas y busca ser el destino “premier” para eventos en el Caribe.

Federico Stubbe, Jr., CEO de PRISA Group, y Gabriel De Cárdenas, gerente general de Distrito T-Mobile. (Alejandro Granadillo)

Una semana después del evento inaugural, Stubbe reconoció que el éxito no fue individual, pues involucró a un grupo de profesionales que dieron lo mejor de sí para presentar un producto con el sello de Puerto Rico en todas partes. Consultores, diseñadores y constructores “ayudaron a crear una fórmula que antes no existía”, recalcó.

Sobre el resultado final, el presidente de PRISA Group respondió que fue mejor de lo que esperaba. “Uno lo piensa, uno lo sueña... Pasas las noches pensando en cómo va a quedar eso, ese detalle, esa esquina y más importante aún, cómo reflejamos que este lugar es nuestro (de Puerto Rico). Pero yo creo que lo logramos, lo estoy viendo en la cara de la gente cuando llega y en los comentarios cuando se van. Le gente dice que parece que no están en Puerto Rico. Eso es lo bonito: estamos en Puerto Rico, lo hicimos nosotros para ti boricua, para el mundo entero y vamos a gozarlo a cabalidad”, declaró.