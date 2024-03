Desde amas de casa hasta experimentados trabajadores aprenden a operar maquinaria pesada

Hasta ese momento, se había dedicado a administrar su hogar y no estaba activa en el mercado laboral. Pero, luego de pasar unas horas en el salón de clases, montarse en la maquinaria a practicar y ver que se le hizo “tan fácil” pasar el examen, supo que no habría vuelta atrás.

“Si yo puedo, otras personas pueden”

Al igual que Meléndez, el electricista, gerente de proyectos y “handyman”, Pedro Ocasio Vega, manifestó a El Nuevo Día que la Academia ha sido “una herramienta que me ayuda a ampliar lo que quiero hacer y me abre puertas”.

“Estoy agradecido de que Cemex me dio la oportunidad, porque he querido tomarlo en otros sitios y me lo han negado”, expresó. “No me he quedado estancado, he seguido buscando, buscando”.