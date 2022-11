El 2023 supone una aceleración en los proyectos de reconstrucción de Puerto Rico, lo que podría representar una nueva fuente de ingresos para personas interesadas en trabajar en la industria de la construcción debido a la alta demanda por mano de obra competente.

Para aquellos hombres y mujeres que buscan comenzar el año con nuevas destrezas y oportunidades de desarrollo, la entidad Habitat for Humanity of Puerto Rico anuncia que está aceptando inscripciones para las próximas sesiones de Habitat Builds Puerto Rico, el adiestramiento gratuito en construcción que en solo 5 semanas y media prepara a los participantes para ingresar a la industria de construcción y les conecta con contratistas que buscan trabajadores cualificados para trabajos de recuperación a través de la Isla.

El adiestramiento se ofrece en el Laboratorio de Construcción Habitat Builds Puerto Rico en el Albergue Olímpico de Puerto Rico en Salinas, el cual está equipado para capacitar a los participantes en temas básicos de la construcción incluyendo medidas y planos, plomería, albañilería, carpintería y electricidad, entre otros. Además, fomenta la igualdad de género en la construcción ofreciendo talleres que proveen estrategias para empoderar el rol de la mujer en la industria.

Las personas interesadas en solicitar para tomar el adiestramiento deben ser mayores de 18 años, presentar evidencia de nivel de ingresos y tener la motivación para trabajar en la industria de construcción local.

Los próximos tres cursos de Habitat Builds darán comienzo el 19 de diciembre de 2022, y el 19 de enero y 8 de febrero de 2023. Para las fechas de los cursos subsiguientes y requisitos accede www.habitatbuildspr.org o comunícate al 939-415-7135.

Habitat Builds comenzó en el 2021 y hasta la fechaexitosamente, algunos de los cuales han logrado ingresar en la industria de la construcción en Puerto Rico.

“Antes de iniciar Habitat Builds Puerto Rico estaba desempleado y me interesé en el programa para ampliar mis conocimientos y emprender. Me enteré de los adiestramientos por mi mamá quien siempre tuvo una corazonada de que sería bueno en esto. El proceso de aprendizaje, la comunicación con los instructores, el trabajo en equipo y entender cómo aplicar y realizar ciertos trabajos han sido lo más que me ha gustado”, compartió Kevin Rodríguez, uno de los egresados del adiestramiento.

“Me interesa ahora ser ayudante de construcción para ampliar mis conocimientos y ayudar a mejorar la calidad de nuestro Puerto Rico, desde un nuevo comienzo”, agregó.

Habitat Builds Puerto Rico es el único adiestramiento de construcción en la Isla desarrollado específicamente para Puerto Rico, en español, y avalado por los dos gremios de construcción más importantes del país – la Asociación de Constructores de Puerto Rico, y la Asociación de Contratistas Generales de América, Capitulo de Puerto Rico.

Habitat for Humanity of Puerto Rico es una organización sin fines de lucro con una trayectoria de 25 años en la Isla, siendo la afiliada local de la entidad global Habitat for Humanity International con presencia en los 50 estados de los Estados Unidos y sobre 70 países.