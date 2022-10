A pocas horas de haber arribado a suelo boricua, el arquitecto puertorriqueño, Héctor Ruiz Velázquez, propietario de la firma Ruiz Velazquez Architecture & Design, manifestó que está cómodo y satisfecho con la etapa profesional que vive. Luego de casi 30 años radicado en España, el diseñador y proyectista trabaja algunas residencias en el complejo turístico Casa de Campo en La Romana, República Dominicana, que lo mantiene ocupado, pero contento de estar en su entorno.

Ruiz Velázquez sostuvo que, desde que emprendió en la Madre Patria no se ha perdido ni un solo verano de su natal, Puerto Rico. Ese mismo amor por su tierra y sus raíces se lo ha inculcado a sus hijos. Asimismo, lo imprime en sus trabajos y edificaciones.

“Estoy trabajando ahora mismo allí (en Casa de Campo). Llevo cuatro años ‘jugando’ allí. Y, bueno, la visita a Puerto Rico, en los 30 años que llevo en España, pues han sido 30 veranos que vengo porque no hay quien me quite la tierra y estar un poquito aquí también con la familia. Mis hijos adoran Puerto Rico”, expresó el arquitecto en entrevista desde Ibérica Puerto Rico, propiedad del diseñador español Manuel Buendía del Pozo.

Según contó, el también empresario, comenzó su primera residencia en el país hermano hace cuatro años. La aceptación de sus diseños fue tanta que los contratos continuaron hasta hoy, cuando construye una residencia de 3,000 metros cuadrados para una familia española, entre otras cuatro propiedades.

Su devoción por el terruño borincano, Ruiz Velázquez también lo manifiesta a través de sus diseños pues, según ha comentado en varias ocasiones, la luz, la arquitectura inspirada en la naturaleza, las formas esenciales de la botánica y la esencia de vivir en espacios abiertos como los de Puerto Rico, son vital en la vida de cualquier persona.

“Cuando resides allí y sin apenas darte cuenta, formas parte de un ecosistema único, y esa vitalidad esencial emerge e inunda mi estilo y mi modo de entender la arquitectura”, dijo el arquitecto en una entrevista con EFE en el año 2017.

Gana terreno en la industria comercial

Aunque no están educados para trabajar en asuntos comerciales, explicó Ruiz Velázquez, hace unos años realizó un proyecto para esta industria en España que resultó ser “la clave de la restauración para todo el país”. Desde entonces, ha continuado en la edificación de proyectos importantes. Uno de los más recientes: las tiendas en Nueva York, Hong Kong y Delhi, en Londres, para la marca Yadro.

“Hay un nicho entre lo que es el ‘marketing’ y la agencia de comunicación y lo que es un arquitecto. Y es una cosa que yo creo que los arquitectos lo estudiamos, lo tenemos serio, pero como que no lo tenemos muy consciente porque la vida va cambiando, vienen nuevos requerimientos que muchas veces nosotros en las escuelas en mi generación no queríamos meternos en eso. Como yo siempre digo, son los diez mandamientos de la arquitectura, que tenemos que seguir y atender con seriedad”, continuó el boricua.

Otro prototipo que ha destacado a Ruiz Velázquez recientemente son las casas prefabricadas. Estas viviendas se caracterizan por construirse en una fábrica para después ser instaladas donde haga falta.

De esta manera, se reducen plazos de construcción y costos, además de disminuir el impacto ambiental, suelen crearse con materiales y procesos más sostenibles que las viviendas habituales de cemento, y reducen el ruido de la obra, pues la instalación apenas dura unas horas. Asimismo, gracias a su carácter típicamente modular, son fácilmente ampliables.

En la muestra de interiorismo Casa Decor 2022, sin embargo, el arquitecto ha ido un paso más allá, proyectando una vivienda que parece personificar una de las claves básicas para los hogares del futuro: la flexibilidad más inmediata.

“Los límites funcionales desaparecen y se transgreden gracias a la tecnología que permiten que los nuevos hogares sean cien por cien funcionales”, admitió el creador que vive entre otros proyectos en América Latina, Europa y Emiratos Árabes.

Sobre lo que más extraña de la isla, el arquitecto nombró “la playa, las sonrisas y el roncito”. Al mismo tiempo expresó su frustración ante las trabas para que sus amigos y colegas puedan ejercer su profesión.

“Ayer tuvimos una cena de arquitectos y es difícil. Escucho siempre todas las quejas constantemente políticas que a veces me cansa cuando llego aquí. Yo no puedo juzgar porque no vivo aquí ni sé cómo es. Debe ser muy difícil, pero sé que se quejan todos y yo digo: ‘algo se puede hacer, cojan lo positivo y hagan algo’, no lo sé. Lo veo difícil porque aquí se mezclan dos cosas muy importantes. Nosotros aquí, en Estados Unidos, tenemos que trabajar rápido y nos ocupa tanto tiempo el tema de las normativas, porque tú puedes hacer un proyecto precioso y te lo destruyen por no cumplir con algún punto”, puntualizó.