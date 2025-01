Presidente de la Asociación de Constructores: “Algo estamos haciendo mal”

Para el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), Agustín Rojo Montilla, la paralización de fondos federales ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , no debe interpretarse automáticamente como algo negativo para la isla y pidió tiempo para evaluar el impacto real de la decisión.

“Honestamente, no me atrevo a dar una respuesta de cuál va a ser el impacto, porque es algo nuevo. Hay que mirarlo y analizarlo. Tengo entendido que el propósito de la congelación es para evaluar los proyectos. Hay una realidad en Puerto Rico en la que muchos de los fondos federales por el lado de la energía están atados al uso de energía renovable. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos energía en Puerto Rico ahora, no de aquí a cuatro o cinco años”, dijo.