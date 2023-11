La muerte de una familia puertorriqueña, provocada por el colapso de un muro en una avenida de Santo Domingo, debe servir de alerta para atender aquí las estructuras que ya no responden a la nueva realidad del cambio climático, advirtieron expertos del país así como de República Dominicana.

Una reunión entre el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (Ciapr) y el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (Codia), el lunes, sirvió de marco para discutir la tragedia ocurrida el pasado 18 de noviembre en la capital dominicana y, más aún, para atender las preocupaciones en común en cuanto a la infraestructura de los dos países caribeños.

El presidente del Ciapr, el ingeniero Faustino González Quiles, expresó que el tema crucial en estos desastres es el agua. Preparar a Puerto Rico, dijo, va a requerir mejorar la capacidad de desagües, desalojar las áreas inundables, prohibir la construcciones en la zona marítimo terrestre y buscar alternativas para contrarrestar la amenaza de que el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, quede bajo agua.

“Hay que mitigar. Se tiene que buscar la forma y manera, tiene que haber envolvimiento y el entendimiento del pueblo, porque donde vayamos a construir, habrá tapones. Pero todos tenemos que empoderarnos de que lo que estamos haciendo es para evitar futuras desgracias”, afirmó González Quiles en una conferencia de prensa junto al grupo de ingenieros dominicanos.

“(En las lluvias recientes) no se cayó ningún puente, pero no podemos decir que más adelante no pueda ocurrir una situación provocada por un derrumbe o un debilitamiento de los puentes. Lo hemos visto en distintas comunidades”, alertó el profesional puertorriqueño.

Faustino González Quiles advirtió que en las lluvias recientes en Puerto Rico "no se cayó ningún puente, pero no podemos decir que más adelante no pueda ocurrir una situación provocada por un derrumbe o un debilitamiento" de alguna estructura. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

El caso del túnel Minillas

Como ejemplo puntual, recordó las inundaciones ocurridas entre finales de octubre y principios de noviembre que provocaron un caos en el túnel Minillas.

“El túnel Minillas se convirtió en una piscina hace un mes. Ahí se perdieron carros. ¿Hay infraestructura para sacar el agua? No. Lo vimos hace un mes. Es la memoria reciente que tenemos”, sentenció. “Imagínense unas lluvias que hubieran sido 10 a 12 pulgadas. Todavía estuviéramos sacando agua. En la Piñero con la intersección 18… son áreas en las que hay que mitigar. Eso es uno de los proyectos que ha provocado controversia por la canalización en Río Piedras, porque hay que hacer ciertas expropiaciones”, manifestó.

Cuando se le preguntó si en Puerto Rico podría ocurrir una tragedia como la reportada en la vecina isla, contestó que “yo no puedo decir ni que sí ni que no. Con la información que tengo al momento, puedo decir que no. Pero no tenemos datos, por lo menos el Colegio no tiene datos”.

El agrimensor Carlos Fournier Morales, primer vicepresidente del Ciapr declaró, por su parte, que los dos países se miran al mismo espejo en cuanto a las medidas de mitigación que hacen falta.

“Puerto Rico y República Dominicana nos parecemos mucho. No hay muchas áreas de captación de agua. Es puro cemento y los sistemas pluviales son bastante antiguos”, contó. “No estamos preparados para el calentamiento global”, advirtió.

Agregó que, tanto aquí como en República Dominicana, el próximo trabajo urgente es mejorar la canalización del agua.

“En Puerto Rico como República Dominicana tienen que abocarse a un saneamiento de las alcantarillas y los drenajes, porque tenemos que resolver el problema de alguna manera”, expresó.

Según Juan Antonio Villar, el muro del tunel estaba diseñado para soportar hasta 10 pulgadas de lluvia, no las 17 que cayeron el día de la tragedia. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Una realidad similar en República Dominicana

El agrimensor Juan Antonio Villar González, presidente nacional del Codia, comentó en el encuentro que la trágica muerte de la familia puertorriqueña trajo a la luz la urgencia de atender la infraestructura de su país.

Recordó que el desprendimiento del muro en la avenida 27 de febrero de Santo Domingo se registró luego de un evento inusual de precipitaciones que rompió récords. Ese día, consignó, cayeron aproximadamente 17 pulgadas de lluvia, mientras la infraestructura del puente estaba diseñada para aguantar poco menos de diez pulgadas.

En el accidente fallecieron Awilda Vázquez Burgos, de 68 años; Ramón Martínez Cesani, de 75; María Nereyda Martínez Vázquez, de 32 y quien estaba embarazada; y su esposo Michael Orozco Marín, fiscal de la Unidad para el Procesamiento de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia.

“El muro no estaba diseñado para resistir ese empuje, porque el empuje que tuvo el agua fue muy alto y sobrepasó todos los niveles. En construcción se construye para unos niveles, pero si pasas el nivel, el muro puede tener algún fallo”, afirmó.

Al hablar sobre el informe del Codia respecto a este muro, informó que habían estimado que podría resistir cerca de 10 pulgadas de lluvia, que es el evento más grande de lluvia que habían tenido al momento. Ese muro, expresó, había sido reparado para aguantar esa cantidad de agua.

“Tuvimos un evento el año pasado que fue de 10 pulgadas de lluvia y pasó sin inconvenientes. Esta vez el evento fue de 17 pulgadas de lluvia”, recordó, y agregó que la pared será ahora atemperada a esta nueva cantidad de precipitación.

Dejó saber que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ordenó inspeccionar toda la infraestructura construida en los pasados 25 años para ponerla al día ante las nuevas realidades del cambio climático.

“El calentamiento global afecta a todo el mundo, porque hemos tenido que aumentar las densidades, las ciudades han crecido de manera indiscriminada. Tenemos que ir pensando y definir esos asuntos, porque el medio ambiente va cambiando”, aseveró.