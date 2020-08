La instalación de losas y piedras es una inversión que no debe tratarse a la ligera. No obstante, con frecuencia muchas instalaciones se ven afectadas por una selección inadecuada de materiales que comprometen el resultado esperado. Tomemos como ejemplo las juntas de lechada desprendidas, decoloradas por el cloro de una piscina o ennegrecidas por el hongo en una ducha. No importa qué tan bello sea el mosaico, el resultado es una instalación deslucida. Qué tal si te dijera que existe una lechada que no se desprende, no se mancha ni decolora y donde no crecen hongos o bacterias.

La empresa puertorriqueña Weco acaba de lanzar al mercado W705 Epoxy Color 2K, una lechada y mortero epóxico bicomponente para aplicaciones de hasta 5/8″ de espesor, en todo tipo de losas o piedras.

W705 Epoxy Color 2K es excelente tanto para uso interior como exterior, ya que es 100% impermeable y su adhesión y durabilidad son extremas. Algunas de las aplicaciones más críticas en las que recomiendo utilices este producto son las siguientes:

Para piscinas, jacuzzis, fuentes y otras aplicaciones sumergidas – Por su alta resistencia y retención del color, ante el ataque constante de químicos como el cloro y porque evita la eflorescencia en las juntas de lechada.

Para el piso de la ducha – Por su impermeabilidad y resistencia a manchas y porque no permite el crecimiento de hongos, bacterias ni microbios.

Para el "backsplash" o el tope de la cocina, cocinas industriales y restaurantes – Porque no se mancha con grasas, bebidas o ningún otro tipo de sustancia.

Para pisos industriales o de alto tráfico – Porque es sumamente resistente, no se agrieta ni desprende.

A tono con las tendencias actuales del diseño, W705 Epoxy Color 2K está disponible en siete colores vistosos, en tonalidades grises y cremosas. Contrario a las experiencias pasadas con productos epóxicos, W705 Epoxy Color 2K puede aplicarse fácilmente si se cuenta con los materiales adecuados y se observan las siguientes recomendaciones de aplicación:

Antes de aplicar el producto, y como regla general, asegúrate que las juntas estén limpias y libres de polvo. Vierte el componente B (catalizador) en el componente A (pasta) y mezcla con un taladro a 300 RPM hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos. No se aconseja realizar la mezcla a mano. Aplica la pasta sobre las juntas y elimina el producto en exceso. El tiempo abierto del producto es de 45 minutos, pero disminuirá notablemente si la temperatura es mucho mayor a 85°F y hay viento en el área, por lo que se recomienda aplicar el producto en exteriores a tempranas horas de la mañana, en la tarde o bajo una carpa. Realiza una primera limpieza con mucha agua y una esponja corrugada cuando el producto esté todavía fresco. Realiza una segunda limpieza con una esponja rígida de “foam” y mucha agua limpia. Luego de 15 a 30 minutos vuelve a limpiar con la esponja corrugada y mucha agua limpia. Termina removiendo cualquier residuo presente con un paño limpio. Espera un mínimo de 24 horas para la apertura al tránsito del área. Aunque W705 Epoxy Color 2K es de muy fácil limpieza, luego de 24 horas puedes utilizar el detergente en gel W707 Epoxy Clean G para remover cualquier residuo extremo que haya quedado.

Consigue todos los productos del Sistema Profesional Weco en Centro de Losetas y Baños (CLB) en San Juan, Centro de Terrazos y Azulejos (CTA) en Camuy, International Rustic Tile en Mayagüez, Stone & Tile en San Juan, Terra Tile en Vaga Alta, AOR Building Supplies en San Juan o en tu tienda The Home Depot más cercana, o pídelos en tu ferretería o centro de losas predilecto.

El ingeniero Carly Carrión es especialista en remodelaciones y colaborador de Weco. Para más ideas e información útil sobre remodelaciones, accede a www.preguntaleacarly.com o búscalo en las redes sociales.