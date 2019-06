Si algo dejó en la isla el paso de los huracanes Irma y María en el 2017 fue una serie de aprendizajes que hoy día han llevado a que el consumidor analice bien los seguros que compra para proteger su vivienda y en la creación de nuevas leyes.

Para Javier Rivera Ríos, comisionado de Seguros de Puerto Rico, estas enseñanzas harán que el pueblo esté más fortalecido y sirvan como una gran oportunidad de transformación. ¿Qué lecciones dejaron los huracanes?

1. Quedó claro que el elemento de educación es clave. El consumidor ya ha comenzado a entender que la compra del seguro de su hogar es una adquisición muy seria. Las personas están comprando aquí lo que las protege. Cuando hablamos sobre el tema de mitigación y resiliencia, el elemento primario, más económico y de menos riesgo, es el seguro. El consumidor tiene que estudiar, analizar y saber qué está comprando y ahí es que entra la importancia del bróker o agente de seguros, el cual tiene la responsabilidad de orientarlo.

2. En Puerto Rico hay muchas residencias que no tienen los seguros más adecuados o que, simplemente, no están aseguradas. Según el informe oficial que recopilan las aseguradoras en la isla, llamado Data Call, en la isla se cerraron 187,755 reclamaciones relacionadas a los daños provocados por los huracanes del 2017. De esas, 125,748 cerraron con pagos, mientras que 58,123 lo hicieron sin recibir nada. Para Rivera Ríos esto es una muestra clara de que muchas personas no han asegurado su propiedad, sobre todo, en las propiedades informales. Además, de que muchas de las casas que sí estaban aseguradas, no tenían una cubierta adecuada.

3. Hay que pensar más allá de la cubierta dwelling. Los seguros de vivienda dwelling proveen protección contra daños directos a la estructura de la propiedad, causados por fuego, huracán o terremoto. Sin embargo, según el comisionado de Seguros, las personas deben contemplar comprar seguros más completos como Home Mortgage o Personal Mortgage, así como añadir un seguro de Flood o inundaciones. Esto debido a que del 25 al 30 % de las reclamaciones a los seguros Flood están fuera del mapa identificado como una zona inundable. Esta es una cubierta mucho más económica si la residencia está fuera de este mapa de zonas inundables y protege en caso de que el agua de lluvia entre por una ventana y moje y dañe los objetos que estén en el interior de la propiedad.

4. En términos del sector de las aseguradoras, Rivera Ríos indicó que se dieron cuenta de que estas se tienen que preparar mejor con un plan de continuidad de negocio para eventos catastróficos y poder tener un plan certificado. El volumen de reclamaciones que trajeron los huracanes Irma y María fue tanto que no había la capacidad desde el punto de vista de planes operacionales para poder enfrentar este tipo de evento.

Nuevas leyes y cambios realizados

Estos pasados meses se han logrado aprobar una serie de leyes que buscan mejorar todo el proceso de reclamaciones, así como ofrecerle más alternativas al consumidor, de manera que de tener que pasar nuevamente por un huracán intenso y catastrófico por la isla, tanto las aseguradoras, el Gobierno y los ciudadanos estén listos. Estas son las leyes y cambios más importantes realizados hasta el momento:

- Ley 246 de 2018. Conocida como la ley de los microseguros, ayuda a darle acceso a gente que antes no tenía acceso a cubiertas contra eventos catastróficos a tener acceso a dicha protección. Las primas de los microseguros podrían rondar entre $70 y $600 anuales en Puerto Rico, ya que hay varias escalas de cubiertas, según el grado de protección que se prefiera. El microseguro no requiere que el asegurado pruebe que tuvo una pérdida. Simplemente, requiere que el ojo del huracán pase a una distancia determinada de la propiedad (se determinará en la póliza) para que se active la protección.

- Ley 242 de 2018. Esta ley posibilita el uso del proceso de valoración o appraisal, para la resolución de conflictos en el pago de la cuantía correspondiente a reclamaciones de seguros de propiedad. El proceso de valoración o appraisal es un método en que las partes someten ante un árbitro imparcial los desacuerdos relacionados a la cuantía de una reclamación de seguros. Esto permite que el proceso de resolución de conflicto sea vinculante, así como final y firme después de que el árbitro decida de cuánto fue la pérdida verdaderamente.