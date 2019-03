La Administración Federal de Drogas y Alcohol (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió a los consumidores que eviten usar tres productos de maquillaje de la marca Claire’s ante riesgo de contaminación con asbesto.

La compañía minorista cuestionó los hallazgos, mientras que el ente regulador de Estados Unidos informó que emitió la advertencia luego que Claire’s se negara a retirar los productos.

Según la FDA, se trata de las sombras de ojos, Batch No/Lote No: 08/17; el polvo compacto Batch No/Lote No: 07/15; y la paleta de contornos Batch No/ Lote No: 04/17.

Claire’s señaló en un comunicado que eliminó los tres productos de sus tiendas "por precaución", y que también está eliminando cualquier resto de los cosméticos a base de talco. Pero la compañía dijo que los resultados de las pruebas de la FDA identifican erróneamente las fibras como el asbesto. La compañía alegó que trató de discutir el asunto con la FDA, pero la agencia siguió adelante con su advertencia. Claire’s retiró los productos de las tiendas, pero no emitió una notificación de retiro.

La FDA dijo el martes que sus pruebas, realizadas confirmaron el asbesto en tres productos de Claire’s y un producto de Justice. La agencia federal realizó las pruebas a los productos después de conocer informes sobre presunta presencia de asbesto en los productos vendidos por los minoristas Claire's y Justice en 2017. Un representante de Justice destacó que la compañía retiró rápidamente los productos en 2017. No obstante, dijo que una serie de pruebas internas no mostró evidencia de asbestos, mientras que una segunda ronda de pruebas mostró cantidades de seguimiento.

La agencia indicó que no ha recibido informes de consumidores enfermos como consecuencia del uso de los maquillajes.

Las fibras de asbesto se pueden causar obstrucción pulmonar y cáncer, pero el mayor riesgo es para las personas con una exposición frecuente y prolongada.

Los cosméticos no tienen que ser revisados ni aprobados por la FDA. Sin embargo, la agencia adelantó ayer que planifica recopilar información sobre cómo las compañías se aseguran de que el talco que usan en sus productos esté libre de asbesto.