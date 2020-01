Varias aerolíneas que dan servicio en Puerto Rico informaron que establecieron medidas para controlar los precios de los pasajes de vuelos para salir de la isla inmediatamente después del terremoto del 7 de enero.

Así se expresaron ante la intención del senador Carmelo Ríos de radicar una querella ante la Administración Federal de Aviación (FAA, en Inglés) para, según su comunicado de prensa, "pedirle explicaciones a las aerolíneas sobre las razones por las cuales disparan sus precios a solo horas de ocurrir cualquier fenómeno que afecte a Puerto Rico. Además, indagar respecto a por qué no regulan los parámetros del sistema que adjudica las tarifas".

Sin expresarse acerca del anuncio hecho ayer por Ríos, American Airlines informó por escrito que "instituyó una política de viajes inmediatamente después del terremoto en Puerto Rico para brindar flexibilidad a nuestros clientes que viajan hacia y desde San Juan".

La aerolínea explicó que "debido a que el terremoto ocurrió al final del período de viaje de vacaciones de temporada alta, nuestros vuelos estuvieron extremadamente llenos y con un inventario muy limitado. Instituimos una tarifa limitada en vuelos directos sin escalas. Debido al inventario limitado y para ofrecer a los clientes una flexibilidad aún mayor, esta tarifa de ida en vuelos sin escalas también se instituyó en vuelos desde St. Thomas y St. Croix, en Islas Vírgenes de Estados Unidos".

"Además de brindar flexibilidad para nuestros clientes y tarifas con descuento, estamos trabajando con la Cruz Roja Americana. Hasta el 24 de enero, los miembros de AAdvantage pueden ganar 10 millas por cada dólar que donen a la Cruz Roja, con una donación mínima de $25", agregó American.

En declaraciones escritas, United Airlines expresó: "Hemos tomado medidas para reducir las tarifas más allá de lo que sería una tarifa regular de último minuto para vuelos hacia y desde Puerto Rico (SJU, BQN). Estamos monitoreando de cerca la situación y los clientes pueden visitar united.com o nuestra aplicación para obtener las últimas actualizaciones y desarrollos".

Ríos describió ayer como una práctica recurrente de las líneas aéreas el elevar exageradamente los costos de los pasajes durante las recientes emergencias suscitadas en la isla.

Ríos se expresó sobre el particular y argumentó: “Esta es otra de las injusticias que tenemos que soportar por parte de empresas que ven la tragedia como una forma de lucro. No podemos permitir que dichas compañías sigan por la libre aumentando injustificadamente sus tarifas a costa del dolor de un pueblo que lucha por reponerse. Los emplazamos a que den una explicación válida a las miles de personas que no pudieron salir de la isla luego de la emergencia ya que llegar a lugares tan cercanos como la Florida costaba cerca de $1,500 el trayecto”.

Este medio reportó que los múltiples temblores que se han registrado en Puerto Rico en los últimos días, siendo uno de los más fuertes el del 7 de enero, ocasionaron un aumento inusual en la demanda y los precios de los vuelos para salir de la isla.

Una búsqueda en internet, realizada el 7 de enero, de un vuelo de ida a Orlando, Florida para el día siguiente arrojó resultados de entre $945 y $2,300 por pasaje.

Agentes de viajes entrevistados por este medio coincidieron con que ese incremento en precio, que es mayor al usual para esta época del año, de debe a compras y cambios de pasajes motivados por los terremotos.