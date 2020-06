Durante el fin de semana, múltiples usuarios de redes sociales publicaron capturas de pantalla que reflejaban llamadas perdidas desde números desconocidos con códigos de área de Chile, Latvia, Letonia, Rusia y otros países.

En su perfil de Facebook, la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía de Puerto Rico confirmó los reportes y que las llamadas sospechosas se han registrado de códigos de área como +375, +371, +563, +381, +255 : “Estamos realizando un seguimiento por ello es de gran importancia que las personas que hayan recibido estas llamadas inadvertidas reporten las mismas a su proveedor de servicio telefónico”.

“Además debe de bloquear los números desde su dispositivo. Si por accidente contestó la llamada, no interactúe marcando ningún número ni código que le sugieran; tampoco diga “sí”, si por alguna razón alguna grabación le piden que lo haga. Cuelgue de inmediato”, fueron las recomendaciones de la División.

Por su parte, Pedro Rosario, director ejecutivo de Servicio al Cliente en T-Mobile Puerto Rico, aclaró que "se empezó a rumorar y no es correcto" que el solo hecho de contestar la llamada detona de forma automática un esquema de robo de identidad o pérdida de dinero.

"No tenemos información de qué buscan estas organizaciones (con las llamadas), porque son organizaciones y hay mucha tecnología envuelta, con discado automático", agregó Rosario sobre la práctica que resurge por olas no solo aquí y en Estados Unidos, sino también en otros mercados.

“Algunos se aventuraron y marcaron el número de vuelta. Esos podrían ser facturados por servicios de larga distancia internacional. Cuando suceda, le podemos hacer el crédito correspondiente, si se comunica con nosotros mediante el 611”, abundó.

A su vez, el líder de servicio al cliente urgió a seguir los consejos de las autoridades y de todas las proveedoras respecto a estas llamadas sospechosas y de números internacionales: “Si no conoce el número, no lo coja. No se aventuren a hacer una llamada de vuelta”.

Sobre las llamadas que se hacen pasar por compañías y comercios legítimos, T-Mobile instó a verificar primero cuál es el número real al que se debe devolver una llamada y no confiar en el mensaje que el posible estafador dejó en el correo de voz o mensaje de texto.

Para los clientes de T-Mobile en particular, la empresa indicó que todos cuentan con esas herramientas gratis y “reciben alertas automáticas cuando la red de T-Mobile ha identificado una llamada entrante como una posible estafa. El ID de estafa es gratuito y está activado de forma predeterminada”.

“T-Mobile detendrá las llamadas identificadas como "Scam Likely" antes de que lleguen a los teléfonos de un cliente. Los clientes pueden habilitar el bloqueo de estafa (Scam Block) en su cuenta de T-Mobile o marcando # 662 # desde su teléfono T-Mobile”, detalló la empresa.

De otra parte, la proveedora de telecomunicaciones Claro urgió a los clientes "a no contestar, ni devolver llamadas de números telefónicos que no conozcan y que provengan de otros códigos de área”.