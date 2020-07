La Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico (CCO) hace un llamado a la ciudadanía y a los empresarios a la cordura y a la sensatez en cuanto a sus acciones ante la flexibilización de la actividad comercial y sobre el comportamiento exhibido por los visitantes de la zona oeste este pasado fin de semana.

“No cabe duda de la necesidad y situación apremiante que el sector privado ha experimentado de retomar su actividad económica… Han sido meses de mucha incertidumbre, en especial para nuestras regiones sur, suroeste y oeste de la isla, por los eventos telúricos que nuestra generación no había vivido. Nos ha tocado ser resilientes, innovadores, tecnológicos; en fin, hemos tenido que adaptarnos a cada tropiezo para poder seguir adelante. Un año que nunca olvidaremos, sin embargo, un año que solo nosotros podemos hacer que sea diferente a pesar de los contratiempos”, manifestó Waleska Sánchez de Gutiérrez, presidenta de la CCO.

La empresaria reconoció que la gente necesita salir para disfrutar, ver gente, conectar con los demás, pero, señaló que en estos momentos se requiere disciplina, protocolos, cumplimiento y no es necesariamente lo que está ocurriendo. “Nuestro llamado a la ciudadanía es al cumplimiento con las medidas de seguridad mediante el distanciamiento físico, uso de mascarillas e higiene que por el bien de todos y porque la vida está en juego, el gobierno de Puerto Rico ha establecido”.

“A nuestros colegas, socios y homólogos empresarios; por favor, hagan cumplir cada espacio contenido en dichas ordenes ejecutivas. Necesitamos continuar operando, haciendo negocios y aportando a la economía, pero esto requiere estrategia, innovación y sacrificio. ¿Cómo lo hacemos? Será trabajando en equipo, haciendo valer y cumpliendo las leyes del estado”, expresó la presidenta de la CCO.

Dijo que esta situación de emergencia debido al COVID-19 no será para toda la vida, pero ahora hay que tomar medidas restrictivas y de control para salvar vidas. “Nos toca a todos trabajar, sacrificarnos, luchar, restringirnos; esperando que la ciencia descubra pronto una vacuna o un medicamento; pero, hasta entonces, tendremos que vivir con mascarilla y desinfectantes, a la vez que vamos innovando y creando nuevas estrategias todo el tiempo para sobrevivir”.

“Ciudadano, empresario que nos lee, nos escucha y nos sigue; es importante que todos trabajemos en conjunto para contrarrestar y evitar lo que se vivió en Puerto Rico el fin de semana del 4 de julio, para que no se replique en próximas fechas festivas. No olvidemos que el disfrute de un rato puede ser el fin de la apertura y de nuestras vidas. En manos de cada uno de nosotros está superar el COVID-19 y no descansar en que es solo un asunto del gobierno, de la empresa privada o la empresa pública. Esto es un asunto suyo y mío; porque solo nosotros juntos podremos acabar con los efectos del COVID-19”, sostuvo Sánchez de Gutiérrez.