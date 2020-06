Tal como si fuera la Venta del Madrugador, cientos de personas llegaron hoy a Plaza Las Américas temprano para comprar en el primer día de reapertura después del cierre de 10 semanas por la pandemia del COVID-19.

Llegaron antes de la hora de entrada para aprovechar al máximo las cuatro horas de compras, a pesar de que el primer turno transcurrirá de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Gran parte de esos primeros clientes fueron adultos mayores que iban a hacer diligencias, a cumplir con una cita o simplemente a hacer compras.

Lorraine Vissepó, directora de comunicaciones de Plaza Las Américas, informó que de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. se registró la entrada de 912 clientes en el centro comercial, para un total de sobre 1,600 personas, contando a los empleados.

La fila era kilométrica por la entrada del Banco Popular y aunque transcurría en orden, este diario percibió mucha confusión entre los consumidores sobre cuál era el proceso para entrar y una vez adentro cómo sería su experiencia de compra.

“¿Los que no tenemos reservación en donde nos colocamos?”, preguntó un adulto mayor.

De inmediato, llovieron las preguntas al guardia de seguridad de otra gente que aguardaba en fila sin que tuvieran certeza de que esa era la fila que le correspondía.

“¿Mire para ir al banco es esta la fila?”, dijo un joven. “¿Dónde es la fila para ir a la torre médica?", preguntó otra señora.

El mall abrió sus puertas a las 8:52 a.m. y comenzó a tomarle la temperatura a cada visitante.

Claribel Merced de Toa Alta dijo que está en Plaza porque JC Penney la llamo para un reembolso. “Yo vengo porque me llamó JCPenney... para mí yo encuentro injusto esta fila porque hay impedidos y no le dan prioridad”, expresó al tiempo que señaló que no iba a comprar nada.

Otra cliente dijo que iba a pagar pero no tenía computadora, así que esperaba que la dejaran entrar como “walk in”, sin haber hecho una cita por la aplicación que habilitó el centro comercial para controlar la entrada de personas.

“Quiero comprarme también unos pantalones. Yo estaba loca porque abrieran”, manifestó.

Mientras, otra consumidora se quejaba de que su cita en el salón de belleza era a las 9:00 a.m. y podía perderla, ya que eran las 9:05 a.m. y aún estaba atrás en la fila.