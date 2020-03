Los supermercados están recibiendo el triple de la clientela que recibían antes y muchos consumidores están comprando alimentos para más de un mes, dijeron algunos ejecutivos de cadenas de supermercados entrevistados.

Esta situación se ha observado desde que comenzó a intensificarse la amenaza de posibles contagios del coronavirus en la isla, y lejos de aliviarse la congestión de clientes, se ha hecho más fuerte cada día. “Estamos viendo clientes que se están llevando productos para tres o cuatro meses, eso no es necesario. Nuestra recomendación es que se lleven productos para dos semanas, como mucho”, sostuvo Eduardo Marxuach, presidente de Supermercados Econo.

En similares términos se expresó Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de Selectos, al indicar que la gente está haciendo compra para más de un mes. Pese a que los supermercados han limitado la compra de algunos artículos por cliente, hay quienes hacen la fila, compran y regresan a hacer la fila para llevarse más, dijo Rodríguez.

Entre los productos que más demanda tienen, y que se está limitando la compra en algunos supermercados, figuran el agua embotellada, el papel sanitario, las carnes enlatadas y los productos de limpieza. Recientemente han empezado también a llevarse mucho el vinagre blanco y las cajas de leche, agregó la directora ejecutiva de Selectos.

✉ Email El centro comercial Plaza Las Américas permanece cerrado tras la orden de la gobernadora Wanda Vázquez. (Teresa Canino )

La tienda Sears en Plaza Las Américas colocó tormenteras como medida de seguridad. (Teresa Canino)

Sears y el restaurante Ponderosa permanecerán cerrados hasta el 14 de marzo, cuando el centro de comercial podría reanudar operaciones. (Teresa Canino )

El estacionamiento de Plaza Las Amércias está vacío. (Teresa Canino )

El centro comercial pocas veces en el año cierra sus puertas, lo que supondrá un impacto económico significativo. (Teresa Canino )

Mientras, en las carreteras del área metropolitana el flujo vehicular está activo. (Teresa Canino )

Aunque hay carros en las vías públicas, es mucho menor a lo habitual. (Teresa Canino )

Esta imagen de la PR-18 muestra la cantidad de autos en horas de la mañana del lunes. (Teresa Canino )

El expreso Rafael Martínez Nadal también se han mantenido activo. (Ramón “Tonito” Zayas)

En Viejo San Juan muy pocas personas transitan por las calles. (Ramón “Tonito” Zayas)

Aunque algunos turistas permanecen en la zona, la mayoría de los comercios cesaron operaciones. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los restaurantes del Viejo San Juan están cerrados en su mayoría. Aquí una imagen de la calle Fortaleza. (Ramón “Tonito” Zayas)

El centro comercial San Patricio, en Guaynabo, permanece desolado. (Ramón “Tonito” Zayas)

El restaurante El Mesón de la avenida San Patricio está atendiendo a clientes solo por servicarro. (Ramón “Tonito” Zayas)

Pese al llamado del gobierno a que las personas permanezcan en sus casas, hay quienes deciden salir. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las personas solo pueden salir de sus casas para realizar actividades esenciales. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las playas también han recibido visita de varios ciudadanos, pese a que esta prohibido. (Ramón “Tonito” Zayas)

La gobernadora Wanda Vázquez dijo que el toque de queda no eran "vacaciones", pero algunas personas deicideron salir a tomar sol. (Ramón “Tonito” Zayas)

La playa Ocean Park estaba prácticamente vacía, constató un recorrido de El Nuevo Día. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las personas que acudieron a las playas recibieron una orientación por parte de las autoridades. (Ramón “Tonito” Zayas)

Otras personas aprovecharon para acudir al banco a realizar gestiones, pero la fila se hacía desde afuera del local.

Algunos ciudadanos optaron por colocarse mascarillas al salir de sus residencias. (Ramón “Tonito” Zayas)

La Milla de Oro lucía desierta en horas de la mañana. (Ramón “Tonito” Zayas)

“La cadena de alimentos está exenta del toque de queda y todo lo que estamos recibiendo lo estamos poniendo en las góndolas. Pero hacemos un llamado a la calma, hay productos suficientes y van a seguir llegando”, sostuvo Marxuach.

“La gente se está preparando como para un huracán, se están llevando muchos enlatados, y no deberían porque la situación no es la misma. Tenemos energía eléctrica, agua, los suministros continúan llegando y las carreteras no están colapsadas”, señaló el presidente de Econo, al mencionar que el consumidor está prefiriendo comprar enlatados en vez de producto fresco o congelado.

“Tenemos muy buenas frutas y vegetales y es importante que la gente los compre porque son beneficiosos para el sistema inmunológico y porque así ayudamos a nuestros agricultores ahora que los mercados agrícolas están suspendidos”, agregó Marxuach.

Uno de los productos que escasean en las góndolas es el “hand sanitizer”, pero la recomendación es que la gente utilice agua y jabón y los jabones hay suficientes en los supermercados. “Los precios de los ‘hand sanitizers’ han aumentado y estamos tratando de que lleguen en cinco días”, aseveró Rodríguez.

Selectos abrirá de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. y algunas tiendas abrirán a las 7:00 a.m. Cerrarán a las 7:00 p.m. para poder limpiar y rellenar las góndolas, y permitir que sus empleados descansen. La venta por internet está disponible en 10 Selectos: Bayamón 167, Aibonito, Gurabo, Orocovis, Morovis, Isabela, San Sebastián, Aguadilla, Moca y Añasco. La orden que se ponga hoy en la mañana, se entregará el miércoles en la tarde, dijo Rodríguez.

Econo abrirá de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.