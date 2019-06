Ante las nuevas restricciones que el gobierno de Estados Unidos impuso para viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, las líneas de cruceros han comenzado a cambiar sus itinerarios, cancelando sus paradas en el país vecino.

El Departamento del Tesoro federal informó ayer que, a partir de hoy, los cruceros no tendrán permiso para atracar en Cuba.

También eliminó la categoría de viaje de “persona a persona”, popularmente utilizada para viajeros solos o en grupos por su flexibilidad. Bajo esta licencia, las personas solo tenían que demostrar que tenían un elemento educativo durante su viaje, como, por ejemplo, ir a un museo.

Las limitaciones afectan particularmente a cruceros con puerto en el estado de Florida como Carnival, Royal Caribbean y Norwegian, mientras que pone un freno a los planes de otras líneas de cruceros exclusivos con planes futuros para atracar en la isla vecina, como Virgin Voyages, Seabourn Cruise Line y Azamara Club Cruises.

A continuación, lo que han informado algunas líneas de crucero hasta el momento:

Carnival Cruise Line

La línea de cruceros canceló sus paradas en la Habana para los viajes en marcha y en agenda. Para los pasajeros a bordo del Carnival Sensation, la nave atracará en Cozumel y los pasajeros recibirán un crédito de $100 a su cuenta con la empresa.

Mientras, Carnival está ofreciendo varias opciones para futuros viajeros que ya consolidaron alguna transacción con el crucero para visitar Cuba hasta finales de julio. Los clientes tendrán la opción de mantener su reservación bajo la nueva ruta y recibir un crédito de $100 por persona, moverse a otro itinerario y recibir un crédito de $50 por persona o cancelar y recibir un reembolso completo.

La compañía ya comenzó a publicar en su página los nuevos itinerarios para los viajes que incluían a Cuba en su ruta. Puedes verlos aquí.

Royal Caribbean

La línea de cruceros indicó que estarán informando a sus clientes sobre los itinerarios revisados de las naves Majesty of the Seas y Empress of the Seas. Las personas tendrán la opción de cancelar su contrato actual con un reembolso de 100% o permanecer bajo el nuevo itinerario y recibir 50% de reembolso.

“Estamos conscientes del anuncio (del gobierno federal) y estamos analizando los detalles para comprender el impacto en nuestros itinerarios. Mientras tanto, estamos ajustando los itinerarios de nuestras salidas del 5 de junio y 6 de junio, que ya no se detendrán en Cuba. Nos estamos comunicando con nuestros huéspedes acerca de esoscambios. Proporcionaremos otras actualizaciones según sea necesario”, informaron en su página web.

Asimismo, indicó que están evaluando los itinerarios para el 2020 y próximamente compartirán los detalles.

El director de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira, indicó que ya se tramitó un permiso con la compañía para atracar en Puerto Rico al menos una vez más al mes.

Norwegian Cruise Line

“Hoy (ayer) el gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas restricciones de viaje a Cuba. Estamos siguiendo de cerca estos desarrollos recientes y el impacto resultante de los viajes en crucero a Cuba. Nos comunicaremos con nuestros huéspedes y socios de viaje a medida que haya información adicional disponible”, dijo la compañía mediante una alerta de viaje en su página web.

Algunos usuarios en las redes que dijeron estar a bordo de alguno de los cruceros Norwegian mencionaron que las naves estaban siendo dirigidas a las Bahamas.

MSC Cruises

La línea de cruceros canceló las paradas que tenía en Cuba con su nave MSC Armonia (con puerto base en Miami).

“Vamos a compartir los itinerarios actualizados de MSC Armonia con nuestros huéspedes y socios comerciales al final del día hábil, mañana 6 de junio de 2019”, indicaron en su comunicado.